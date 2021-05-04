Benzinlikte araç yıkama kuyruğu Oto yıkamacılar kapandı, vatandaş soluğu benzinlikte aldı

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Geçtiğimiz hafta başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kepenk kapatan oto yıkamacıların yerini benzinlikler aldı.

Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da oto yıkamacılar iş yerlerini kapatmıştı. Araçlarını temizlemek isteyen vatandaşlar ise soluğu benzinliklerdeki yıkama yerlerinde aldı. Arabalarını yıkamak isteyen vatandaş benzinliklerde uzun kuyruklar oluşturması dikkatlerden kaçmadı.

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