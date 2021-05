Yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldular

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de yalnız yaşadığı evde düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan Ayşe Gül (92), hareket edemediği için evinde kilitli kaldı. Belediyenin her gün gönderdiği yemeğin kapıdan alınmadığını gören komşularının ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri geldi, çilingirin açamadığı kapı koçbaşıyla kırıldı. İlk müdahalesi evinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Behiç Bey Sokak üzerindeki bir apartmanın 2´nci katında yalnız yaşayan Ayşe Gül, evde düşünce kalça kemiği kırıldı. Komşuları her gün belediyenin getirdiği yemeğin uzun süredir kapısından alınmadığını gördü. Komşuların ısrarla çaldıkları kapı Ayşe Gül tarafından açılmayınca, hemen polis ekiplerine haber verildi. Polisle birlikte eve gelen çilingir çelik kapının iki kilidinden birini açamadı. Bu sırada yan dairedeki komşuları da pencereden eve ulaşmaya çalıştı. Daha sonra kapı, polis ekiplerince getirilen koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Evde kalça kemiği kırıldığı tespit edilen Ayşe Gül, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

'KAPIYA VURDUK, SES ÇIKMADI'

Ayşe Gül´ün komşularından Seyfettin Zorlu, yaşlı kadının yalnız yaşadığı ve tüm ihtiyaçlarının mahalleliler tarafından karşılandığını söyledi. Belediyenin getirdiği yemeğin uzun süre kapıda durmasından şüphe ederek polise haber verdiklerini anlatan Zorlu, "Bizim 92 yaşında bir teyzemiz. Belediyeden yemek getiriyorlar ona. Oğlum annesine diyor ki, `Anne, Ayşe teyzenin yemeği kapıda asılı. Kaç saattir orada duruyor´ Sonra benim de haberim oldu. Kapıya vurduk ama hiç ses çıkmadı. Polislere haber veren biziz. Kimsesi de yok, biz ilgileniyoruz zaten. Her şeyini biz karşılıyoruz burada. Kilitli kaldığı için kurtarmak için tüm komşuları ve polis seferber oldu. Hastaneye götürdüler" dedi.

`TUVALETE GİDERKEN DÜŞTÜM´

Asiye Zorlu ise "Burada benim bakkal dükkanım var. Teyzeye her gün belediyeden yemek geliyor. Önceden hiç bırakmazdı yemeği dışarıda. Torbanın kapıda asılı olduğunu görünce zile basmaya başladık. Ses duyamayınca polisi aradım. Polis daha sonra ambulansı, çilingiri gönderdi. Kapının alt kilidi açıldı ama üstte de kilit olduğu için orası açılmadı. Kapıyı kırmaya çok uğraştılar. Polis kırdıktan sonra evde düştüğünü öğrendik. Bilinci açık, kalça kırıklığı olduğunu söylediler. Kafasını da çarpmış. Gül teyze `tuvalete giderken düştüm´ diyor. Komşu hep biz ilgileniyorduk onunla. Faturalarına, pazarına, hastanesine her şeyine biz götürüyorduk. Kapıyı kırmak için çok uğraştılar. Teyzemiz can acısı çektiği için içerden bağırıyor, `canım yanıyor kalkamıyorum´ diye. Kapıyı önce kırmak istemedi ekipler ama açılmayınca biz de onay verdik kırılması için" diye konuştu. Sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra komşularının kurtarmak için seferber olduğu kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

