ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulunda kariyer söyleşisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulunda çevrim içi ortamda kariyer söyleşisi düzenlendi.

Mahmudiye Atçılık MYO Erasmus Koordinatörü Dr. Cafer Yıldırım moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak yaptı. Kariyer söyleşisi Mahmudiye Atçılık MYO Müdürü Doç. Dr. Oytun Meçik, Türk milli engel atlama sporcusu Efe Sipahi ile Mahmudiye MYO mezunu at antrenörü Merve Bitkin’in konuşmaları ile devam etti.

Rektör Prof. Dr. Şenocak, Mahmudiye MYO’nun sadece mevcut sektörler için gerekli olan insan kaynağını yetiştirmekle kalmadığını aynı zamanda ülkemizde ve Avrupa’da atçılık konusunda sektörü domine edecek yenilikçi alt yapıların kurulmasına katkıda bulunduğunu, öğrenci ve mezunlarına sağladığı küresel fırsatlar ile de öne çıktığını söyledi. Mahmudiye MYO Müdürü Doç. Dr. Meçik, sundukları uluslararası iş birlikleri ile küresel fırsatlardan bahsederken ESOGÜ’nün Avrupa Birliği proje ortaklarından Carpe Diem’in Hollanda yöneticisi Efe Siyahi sektöre ilişkin deneyimlerini paylaştı. Engel atlama sporunda milli sporcumuz olarak Türkiye’yi temsil eden ve sayısız başarıya imza atan Efe Siyahi, sektörün Avrupa merkezli gelişim gösterdiğini, at antrenörlüğünün büyük bir takım işine dayandığını, mesleki başarının atları çok iyi tanımaktan geçtiğini anlattı. Milli sporcu at antrenörü Merve Bitkin’in konuşmaları ile devam eden etkinlik soru cevap bölümü ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.