Maske takmayı reddeden sağlık çalışanına para cezası



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de alışveriş yapmak için girdiği markette tüm uyarılara karşın maske takmayı reddeden sağlık çalışanı Selime Topçu´ya, 900 lira idari para cezası kesildi.

Eskişehir´deki bir hastanede sağlık çalışanı olduğu belirtilen Selime Topçu, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi´ndeki bir markete girdi. Market çalışanları maske takması konusunda Topçu´yu uyardı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen Selime Topçu, alışveriş yapmaya devam etti.

Market yöneticilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri Topçu´ya, pandemi döneminde maske takılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Genelge var, pandemi nedeniyle maskesiz markete giremezsiniz" dedi. Tüm uyarılara karşın maske takmayacağını söyleyen Topçu´ya koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası kesildi.

Maske takmamanın anayasal bir hak olduğunu öne süren Selime Topçu, "Maske takmıyorum, çünkü anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasada maske takmak gibi bir zorunluluk yok. Maske takılması için olağanüstü hal olması gerekiyor. Olağanüstü hal ilan edilmediği için genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı, maske takmaya itiraz ediyorum" dedi.

Yapılan işlemin ardından Selime Topçu, bölgeden ayrıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-05-04 17:49:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.