Maske takmak istemedi, polisle tartıştı Sağlık çalışanı kadın markete maskesiz girdi, şikayet üzerine gelen polis ekipleri tarafından dışarı çıkardı “Maske takmıyorum, çünkü Anayasal hakkımı kullanıyorum" diyen kadın hakkında 900 lira idari para cezası için tutanak tutuldu

Eskişehir’de maske takmadan markete girmeye çalışan bir kadın, polisle girdiği tartışmada inatçı davranınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Eskişehir’deki bir hastanede sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Selime Topçu, Odunpazarı’na bağlı Arifiye mahallesi İkieylül caddesi üzerinde bir markete girdi. Market çalışanlarının maske takması konusunda uyardığı Topçu, maske takmayacağını söyleyerek alışveriş yapmaya devam etti. Market yöneticilerinin ihbarı üzerine markete gelen polis ekipleri genç kadını marketten çıkarttı. Pandemi döneminde maske takılmasının zorunlu olduğunu belirten polis memuru, Selime Topçu’ya, “Genelge var, pandemi nedeniyle maskesiz markete giremezsiniz” dedi. Buna rağmen maske takmayacağını söyleyen Topçu’ya, koronavirüs tedbirlerine uymadığı ve maske takmadığı için 900 lira idari para cezası için tutanak tutuldu.

Maske takmamasının Anayasal bir hak olduğunu öne sürerek polisle konuşmasını sürdüren Topçu, “Maske takmıyorum, çünkü Anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasa’da maske takmak gibi bir zorunluluk yok. Maske takılması için olağanüstü hal olması gerekiyor. Olağanüstü hal ilan edilmeden genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı, maske takmaya itiraz ediyorum” dedi.

Tutanağın düzenlenmesinin ardından uyarıları dikkate almayan Selime Topçu, maskesiz bir şekilde marketin önünden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.