Eskişehir, Kütahya ve Bilecik´te vaka oranı düştü

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık risk haritasında; Eskişehir, Bilecik ve Kütahya´da vaka oranlarının düştüğü görüldü. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında, tamamı kırmızı olan kentlerde bazı alanlar, yeşile dönmeye başladı.
Sağlık Bakanlığı'nca 24-30 Nisan haftasına ilişkin koronavirüs risk haritası açıklandı. Eskişehir'de vaka oranı, 100 bin kişide 535,87'den 187,77 düşüşle 348,10 seviyesine geriledi. Bilecik´te ise 100 bin kişide vaka oranı 525,79´dan 215,34 düşüşle 310,45´e indi. Kütahya´da da vaka oranı 427,77´den 97,26'lık düşüşle 330,51 seviyesine geriledi. Eskişehir, Bilecik ve Kütahya´daki vaka oranları, güncellenen Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Tamamı kırmızı olan kentlerde bazı alanlar, yeşile dönmeye başladı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-05-05 11:13:54
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