Anadolu Üniversitesi çevrim içi tanıtım etkinliklerine devam ediyor

Anadolu Üniversitesi, pandemi sürecinde öğrenciler ile çalışanların sağlıklarını riske atmamak için tanıtım ve rehberlik faaliyetlerini dijital ortamda gerçekleştiriyor.

Öğrenci ve adaylarının tüm eğitim yaşamları boyunca yanında olan Anadolu Üniversitesi; içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde öğrenci ve çalışanların sağlıklarını riske atmamak adına tanıtım ve rehberlik faaliyetlerini dijital ortamlarda gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi; öğrenci adayları, rehberlik öğretmenleri ve velileri bilgilendirme adına çevrim içi eğitim fuarlarına katılarak üniversitenin akademik yapılanması, eğitim ve araştırma olanakları hakkında farkındalık oluşturuyor. Düzenlenen çevrim içi fuarların önemli bir boyutunu da UniversiteTercihleri.com platformu üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın webinar programları oluşturuyor.

Anadolu’da “UniversiteTercihleri.com” platformunda yer aldı

UniversiteTercihleri.com tarafından 9 Nisan01 Mayıs 2021 tarihlerinde tüm Türkiye genelinde aday öğrenciler ile üniversiteleri buluşturma amacıyla düzenlenen çevrim içi Üniversite Tanıtım Fuarları’nda Anadolu Üniversitesi de yer aldı. Gerçekleştirilen sanal fuarlarda Anadolu Üniversitesi İstanbul Tanıtım Ofisi personeli aktif bir şekilde gelen soruları çevrim içi olarak yanıtlarken; alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından da görüntülü konferans aracılığıyla üniversite tanıtımı ve öğrenci adaylarının meslek seçimlerine yardımcı olabilecek çevrim içi semineler gerçekleştirildi.

Çevrim içi seminerlere aday öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

9 Nisan Cuma günü Rektör Danışmanı ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Prof. Dr. Ethem Esen tarafından “Neden Anadolu Üniversitesi”, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Dr. Ömer Özer tarafından ise “Kariyer Kararı Verme: İlgi, Yetenek ve Değer” adlı etkileşimli seminerler düzenlendi. 1 Mayıs Cumartesi günü ise Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baki Duy tarafından “21’inci Yüzyılda Kariyer Planlaması” adlı seminer ile Açıköğretim Fakültesi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Gökhan Deniz Dinçer tarafından ise “Anadolu Üniversitesi; Senin Hayallerin, Senin Üniversiten” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Oldukça yoğun katılımın gözlemlendiği seminerlerin ardından öğrencilerin soruları yanıtlandı.

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