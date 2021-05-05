Şüpheli şahıslar üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Eskişehir'de bekçiler tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan iki şahıs üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Büyükdere mahallesinde devriye görevi ifa eden çarşı ve mahalle bekçileri, tarafından durumlarından şüphelenilen şahısları kontrol etti. M.K. isimli şahıstan ruhsatsız 2 adet silah, silahlara ait şarjörler ve 3 adet fişek, 1 adet kesici alet , 11 adet av tüfeği fişeği, Ö.B. isimli şahıstan ise 1 adet teleskopik jop ele geçirilmiş. Hakkında adli işlem yapılan şahıslara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmemekten idari işlem yapıldi.

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