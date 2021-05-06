Çaldığı bisikletlerden birini binerek, diğerini ise elinde götürdü

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de kimliği belirsiz kişi sokak kısıtlamasında girdiği apartmandan 2 bisiklet çaldı. Şüphelinin bisikletlerden birini binerek, diğerini ise eliyle götürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Tepebaşı ilçesi Ömerağa Mahallesi Danış Sokak´ta önceki gün saat 20.30 sıralarında kısıtlamayı ihlal eden kişi, bir apartmana girip 2 bisiklet çaldı. Bisiklet sahipleri hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin 2 bisikleti apartmandan çıkardıktan sonra birini kullanıp, diğerini ise elinde götürdüğünü tespit etti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-05-06 11:06:55
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