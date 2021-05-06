Otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de 3 ayrı otomobil hırsızlığının şüphelisi olarak yakalanan ve sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen F.I. ve M.Y., çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.