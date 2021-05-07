Kemikleri kırılsa da umutları sağlam Dünyaca ünlü isimler farkındalık için tek ses oldu “Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam” sloganıyla onlarca ünlü bir araya geldi Kemik hastası Burak Sakçı: “Diğer cam kemik hastalarına da umut olmak adına buradayım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemikleri kırılsa da umutları sağlam Dünyaca ünlü isimler farkındalık için tek ses oldu “Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam” sloganıyla onlarca ünlü bir araya geldi Kemik hastası Burak Sakçı: “Diğer cam kemik hastalarına da umut olmak adına buradayım”

İHA

Kemikleri kırılsa da umutları sağlam Dünyaca ünlü isimler farkındalık için tek ses oldu “Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam” sloganıyla onlarca ünlü bir araya geldi Kemik hastası Burak Sakçı: “Diğer cam kemik hastalarına da umut olmak adına buradayım”

Eskişehir’de doğuştan cam kemik hastası olan Burak Sakçı, 613 Mayıs Dünya Cam Kemik Hastaları Farkındalık Haftası'nda kendisi gibi mücadele edenlere dikkat çekmek için 'Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam' sloganıyla onlarca tanınmış kişiyi bir araya getirerek bir video hazırladı.
Eskişehir’de yaşayan cam kemik hastası Burak Sakçı, 613 Mayıs Dünya Cam Kemik Hastaları Farkındalık Haftası kapsamında bir video hazırladı. Hastalığı hakkında farkındalık oluşturarak hem vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak hem de diğer hastalara umut olmayı amaçlayan Sakçı, hazırladığı video ile farklı sektörlerde yer alan dünyaca ünlü isimleri bir araya getirdi. “Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam” sloganıyla oluşturulan görüntülerde; ünlü sporcular Merih Demiral, Servet Çetin, Dorukan Toköz gibi çok sayıda futbolcunun yanı sıra tecrübeli antrenör Yılmaz Vural gibi isimler cam kemik hastalığına dikkat çekti. Daha önce de yaşadığı hastalığı anlatmak için bir kitap yazan Sakçı, hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Videoda, cam kemik hastaları, onların tedavisinde yardımcı olan doktorlar, ünlü futbolcular, basın mensupları gibi birçok alanda tanınmış kişiler bulunuyor.

“Ülkemizde birkaç yıldır bilinmekte ve henüz yaygınlaşmadı”
Cam kemik hastalığı hakkındaki farkındalığı artırmayı amaçladığını ifade eden Burak Sakçı,”613 Mayıs Dünya Cam Kemik Hastaları Farkındalık Haftası, tüm dünyada bu şekilde biliniyor. Ülkemizde birkaç yıldır bilinmekte ve henüz yaygınlaşmadı. Bu farkındalığı artırmayı sağlamak amacıyla böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Geçen sene de kendi imkânlarımla bir şeyler yapmaya çalıştım ama bu sene daha farklı bir video hazırlayarak daha çok kitleye ulaşmak istiyorum. Farkındalığı artırıp insanlar bilinçlendirmek adına hazırladım bu videoyu” şeklinde konuştu.

“Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler”
Hazırladığı video ile cam kemik hastalığı bulunan vatandaşlara umut olmak istediğini söyleyen Sakçı, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:
“Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler. Sloganımız da ‘Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam’ bilindiği üzere. Kimse vazgeçmesin. Kendi sınırları çerçevesinde cam kemik hastaları ve herkes başarabilir. Ben inandım, azmettim ve başardım. Diğer cam kemik hastalarına da umut olmak adına buradayım. Umarım başarabilmişimdir. Her cam kemik hastası aynı seviyede değil, bunu belirtmek isterim. Kendi yaşam kalitelerini artırmak adına hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmesinler. İmkânları varsa ameliyat olup daha yaşanılabilir bir hayat sunabilirler kendilerine. Her şey tamamen kendi ellerinde.”

“Yüzmek bizler için çok önemli”
Hastalığın kesin tedavisinin bulunmasını istediğini belirten Burak Sakçı, cam kemik hastalığında yüzme aktivitesinin önemine değindi. Video içerisinde yer alan kişilerden de bahseden Sakçı, “Aklıma gelenleri söyleyecek olursam, Merih Demiral, Dorukan Toköz, Yılmaz Vural, İsmail Baki Tuncer gibi isimler video da var. Beni seven ve bana değer veren sevdiğim dostlarım var. Umarım hazırladığım video birçok kitleye ulaşır. En büyük isteğim cam kemik hastalığının kesin tedavisinin bulunup hidroterapi havuzlarının çoğaltılması çünkü yüzmek bizler için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunus Emre kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Yunus Emre kabri başında anıldı
Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl ...
Tepebaşı Belediyesi “Etki Azaltım Rozeti” almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi “Etki Azaltım Rozeti” almaya hak ...
Yunus Emre ve Türkçe Yılı’na özel web sitesi kuruldu Yunus Emre ve Eskişehir konulu paylaşım etkinliğine 10 binden fazla destek tweeti
YEREL HABERLER Yunus Emre ve Türkçe Yılı’na özel web sitesi ...
Jandarmadan çiftçilere traktör kullanımı eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan çiftçilere traktör kullanımı eğitimi
Beylikova Belediyesi ekipleri sulama sistemindeki patlakları tamir etti
YEREL HABERLER Beylikova Belediyesi ekipleri sulama sistemindeki ...
Yol ortasındaki direk sürekli kazaya sebep oluyor
YEREL HABERLER Yol ortasındaki direk sürekli kazaya sebep oluyor
Odunpazarı’ndan Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs deneme yarışması
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs deneme ...
Otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobil hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
Eskişehir´de, fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Eskişehir´de, fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli ...
Hava sıcaklığı arttı, yasak unutuldu
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı arttı, yasak unutuldu
Sosyal gelişim ve beceri atölyeleri başlıyor
YEREL HABERLER Sosyal gelişim ve beceri atölyeleri başlıyor
Turizm Fakültesi’nde ‘İş Kulübü Eğitimi Semineri’ verildi
YEREL HABERLER Turizm Fakültesi’nde ‘İş Kulübü Eğitimi Semineri’ ...
Otomobil hırsızlığı şüphelileri adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Otomobil hırsızlığı şüphelileri adliyeye sevk edildi
İnönü’de bahar hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de bahar hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor
Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarını ...
Otomobil hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Otomobil hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs yakalandı
Koronavirüsü atlatanlarda yeni bulgu; göz ve ciltte döküntü ile kaşıntı
YEREL HABERLER Koronavirüsü atlatanlarda yeni bulgu; göz ve ciltte ...
Emirdağ’da ‘Karayolları Trafik Haftası’ etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Emirdağ’da ‘Karayolları Trafik Haftası’ etkinliklerle ...
Çaldığı bisikletlerden birini binerek, diğerini ise elinde götürdü
YEREL HABERLER Çaldığı bisikletlerden birini binerek, diğerini ise ...
Bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmesi hayati önem taşıyor Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmamalı Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: “Sokak hayvanları ile ilgili sağlık problemlerinin, toplumu tehdit eder bir hal almadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor”
YEREL HABERLER Bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmesi hayati önem ...
14 polise motosiklet eğitimi verildi
YEREL HABERLER 14 polise motosiklet eğitimi verildi
Görme engelli sanatçılardan vatandaşlara müzik ziyafeti İranlı görme engelli sokak sanatçıları vatandaşların ilgi odağı oldu İran’dan geldiler Türkiye’de müzik yapıyorlar
YEREL HABERLER Görme engelli sanatçılardan vatandaşlara müzik ...
Tam kapanmada kuruyemişçiler sinek avlıyor Dükkanlarını ürünleri havalandırmak için açıyorlar
YEREL HABERLER Tam kapanmada kuruyemişçiler sinek ...