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18 yaşındaki Halid, ‘robot köpek’ ile uluslararası olimpiyatlarda da 1’inci oldu Halid Yıldırım: “Ülkeme birincilik kazandırmak benim için gurur verici”

İHA

18 yaşındaki Halid, ‘robot köpek’ ile uluslararası olimpiyatlarda da 1’inci oldu Halid Yıldırım: “Ülkeme birincilik kazandırmak benim için gurur verici”

Eskişehir’de 6 ayda geliştirdiği “robot köpek” projesiyle INSPO 2021 Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatları’na katılan 18 yaşındaki lise öğrencisi Halid Yıldırım, mühendislik kategorisinde 1’inci oldu.
Eskişehir’de 18 yaşındaki lise öğrencisi Halid Yıldırım, korona virüs salgın sürecini kendisi için avantaja çevirdi. Evde kaldığı 6 aylık süre boyunca “robot köpek” projesini geliştiren Yıldırım, TÜBİTAK’ın 52’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın bölge finalinde birinci oldu. Ardından projesiyle INSPO 2021 Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatları’na katılan 18 yaşındaki Halid, burada da büyük bir başarıya imza attı. Lise öğrencisi, farklı ülkelerden çok sayıda yabancı öğrencinin katıldığı olimpiyatların “Mühendislik” kategorisinde 1’inci oldu. 12 Mayıs tarihlerinde çevrim içi görüşmelerle değerlendirilen “robot köpek” projesi jüri tarafından birinciliğe layık görüldü. Ayrıca Halid Yıldırım aldığı birincilik sayesinde yurt dışında düzenlenen bilimteknoloji projeleri yarışmalarına direkt katılma hakkı kazandı.

“Ülkeme birincilik derecesi kazandırmak benim için gurur verici”
Projesiyle Türkiye’ye başarı kazandırmaktan gurur duyduğunu belirten Halid Yıldırım, “Modüler robot köpek projemin uluslararası bir yarışmada birincilik ödülüne layık görülmesi beni çok mutlu etti. 6 aylık yoğun çalışmanın sonucunda geliştirmeyi başardığım robot köpeğimin, dünyanın değişik ülkelerinden yarışmaya katılmış diğer projeleri geride bırakarak birincilik ödülüne layık görülmesi ve ülkeme birincilik derecesini kazandırmak benim için gurur verici. Özellikle pandemi nedeniyle yaşadığımız sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde, evde kaldığımız zamanı etkili bir şekilde değerlendirdim. Derslerimin yanında kalan boş vaktimi, sadece oyun oynamak ve sosyal medyada harcamak yerine bu projeye odaklandım, kendimi geliştirdim ve bu durumu bir avantaja dönüştürdüm” diye konuştu.

“Tehlikeli yerlerde insanların yerini alarak görevlerini yerine getirmesini hedefledim”
Projeyi geliştirirken özellikle kendisine 2 hedef belirlediğinden bahseden Yıldırım, “Projemi hazırlarken özellikle robotumun iki amacı gerçekleştirmesini hedefledim. Yapılan işlerde insanlarla birlikte onlara yardımcı olması ve insanların sağlık ve güvenlik nedeniyle bulunmasında sakınca olan yerlerde insanların yerini alarak verilen görevleri yerine getirebilmesidir. Gelecekte sağlık hizmetlerinde, sınır güvenliğinde, askerî alanlarda, uzay çalışmalarında, maden kazalarında ve doğal afetler gibi farklı birçok alanda geniş bir kullanım alanı bulacağını düşünüyorum. En büyük hedefim, modüler robot projem ile yurt dışındaki bilim ve teknoloji yarışmalarında da ülkemi ve milletimi temsil edip, ülkeme birincilik derecesi getirmektir. Gelecekte başarılı bir Bilgisayar Mühendisi olmak ve Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında üretken başarılı ve önder ülkelerden biri olmasına katkı sağlamak istiyorum” dedi.

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