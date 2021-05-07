İİBF öğrencileri "Gençlerle AB Buluşmaları" etkinliğindeydi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından ortaklaşa düzenlenen “Gençlerle AB Buluşmaları” etkinliği, 5 Mayıs Çarşamba günü çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Elif Dağdemir’in yaptığı etkinliğin açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal gerçekleştirdi. Etkinliğe konuşmacı olarak ise Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, Türkiye Cumhuriyeti Eski Brüksel Başkonsolosu ve Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanlarından Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Türkiye Ulusal Ajansı İletişim Koordinatörü Dr. Rana Kasapoğlu Önder ve Avrupa Birliği Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Pınar Tanlak katıldı.

“Etkinlik katılımcılar için değerli bilgiler ve fırsatlar içeriyor”

Etkinliğin katılımcılar için değerli bilgiler ve fırsatlar içerdiğini belirten Rektör Erdal, “Avrupa Birliği üyelik sürecimiz uzun bir süredir devam ediyor. Devletimiz, ülkemiz insanı için bu konuda önemli çalışmalar yürütüyor. Bugün bu etkinliğimizde de yine Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin başta kıymetli Bakan Yardımcımız Faruk Kaymakcı olmak üzere en önemli isimlerinden bilgiler alacağız. Öğrencilerimiz, Avrupa Birliği kurumları içerisindeki fırsat ve etkinlikler hakkında önemli bilgiler alacaklar. Dolayısıyla etkinliğimizin bütün dinleyicilerimiz için verimli ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyorum” dedi.

“Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecinde istikrarlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor”

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı konuşmasında TürkiyeAvrupa Birliği arasındaki ilişkiler, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne dahil olunca elde edeceği avantajlar, Avrupa Birliği süreci ve bu süreçteki engeller gibi konu başlıklarını ele aldı. Kaymakcı ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecinde istikrarlı bir şekilde ilerlediğini de vurguladı.

Jean Monnet Burs Programı hakkında bilgiler verildi

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, konuşmasında katılımcılara TürkiyeAvrupa Birliği ilişkilerinin en önemli kazanımlarından biri olan Jean Monnet Burs Programı hakkında bilgi verdi. Burs programının tarihçesinden, bursiyelerlerin yararlandığı olanaklardan ve bursiyer olmak için gerekli şartlardan bahseden Atik, ayrıca burs programının önemini ve amacını da katılımcılarla paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer olanakları anlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti Eski Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ise “Dışişleri Bakanlığı’na nasıl girilir?” temalı bir konuşma gerçekleştirdi. Karaoğlu, konuşmasında diplomatlık mesleği ile ilgili bilgiler vererek, gençlerin Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki bu gibi meslekleri edinmek için neler yapmaları gerektiğine dair tavsiyelerde bulundu.

Erasmus+ ve gençlik programları tanıtıldı

Son olarak Türkiye Ulusal Ajansı’ndan Dr. Rana Kasapoğlu Önder, Erasmus+ ve diğer çeşitli gençlik programları hakkında katılımcılara zengin bilgiler sundu. Konuşmasına bu programları tanıtarak ve şartlarını belirterek başlayan Önder, gençlerin bu programlardan elde edebileceği avantajlara değindi. Son konuşmacı olan Pınar Tanlak ise Avrupa Koleji Burs Programı’nı tanıttı. Avrupa Koleji’nin tarihini ve amacını açıklayarak konuşmasına başlayan Tanlak, dinleyicilere kolejin sunduğu burs programının gerekliliklerini ve avantajlarını aktardı.

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