Geri Dönüşüm Kukla Atölyesi çocukların yeni adresi oldu

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, online olarak düzenlediği ‘Sosyal Gelişim ve Beceri Atölyeleri’ ile çocuklar için verimli ve keyifli şekilde vakit geçirme imkanı sağlıyor. Bu kapsamda düzenlenen ‘Geri Dönüşüm Kukla Atölyesi’de çocuklara çevreci bir etkinlik sunuyor.

Tepebaşı Belediyesi, pandemi sürecinde gerçekleştirdiği çevrimiçi etkinlikler ile vatandaşlar için hem verimli hem de keyifli aktivite seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bu amaçla online olarak gerçekleştirilen Sosyal Gelişim ve Beceri Atölyeleri de tüm yaş grubundan çocuklar için faydalı etkinlikler barındırıyor. Geri Dönüşüm Kukla Atölyesi de çocuklar için keyifli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Atölye ile çocuklar, evdeki geri dönüşüm malzemelerinden kukla yapmayı öğreniyor. Uzman eğitmenlerin uygulamalı anlatımları ile gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılan çocuklar, el becerilerini geliştirirken geri dönüşüm konusunda da farkındalık kazanıyor.

Sosyal Gelişim ve Beceri Atölyeleri, Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı Youtube kanalından izlenebiliyor. Ücretsiz düzenlenen atölye çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak ve katılmak isteyenler belediyenin web sitesini ziyaret edebiliyor.

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