Tam kapanmada parklar ve caddeler onların oldu Eskişehir’de güneşli havanın tadını patili dostlar çıkardı

Eskişehir’de patili dostlar diye adlandırılan sokak hayvanları kimi zaman güneşlenerek kimi zaman gölgelere sığınarak bahar havasının tadını çıkardı.
Kentte mayıs ayı güneşli ve sıcak havaları da beraberinde getirdi. Hava sıcaklıklarının gittikçe arttığı şehirde tam kapanma dolayısıyla vatandaşlar evlerinde kalsalar da sokakta yaşayan patili dostlar onların yokluğunu aratmadı. Sıcaklıkların 2025 dereceleri gördüğü sıcak günlerde sokak hayvanları kimi zaman güneşin tadını çıkardı, kimi zaman parklarda veya ağaç kenarlarında buldukları serinlikte gün boyu tembellik etti.
Sıcak günlerde su içmeye ihtiyaçlarını belediyeler ve hayvan severlerin bıraktıkları su kaplarıyla gideren patili dostlardan bazıları, fotoğrafları çekilirken adeta gülerek poz verdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.