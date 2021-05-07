Eskişehir’de PTT önünde kuyruk

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Ülke genelinde tam kapanma süresi devam ederken Eskişehir’de sabah saatlerinde PTT önünde uzun kuyruk oluştu.

Korona virüse karşı alınan tedbirleri kapsamında ülke genelinde devam eden 17 günlük tam kapanma devam ederken, Eskişehir’de Şirintepe Mahallesinde bulunan PTT şubesinin önündeki kalabalık dikkat çekti.

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