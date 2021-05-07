“Helikopter Destekli Trafik Denetimi” kurallara uymayan 27 sürücüye ceza

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin “Helikopter Destekli Trafik Denetimi”nde, kurallara uymayan 27 sürücüye 8 bin 493 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında "Helikopter Destekli Trafik Denetimi" yapıldı. Havadan yapılan trafik denetiminde, seyir halinde cep telefonu kullanmak, yükü karayoluna değecek veya düşecek şekilde yüklemek, yasak olan yerlerde öndeki aracı geçmek, gabari dışı yük yüklemek, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme ve yakın takip kurallarına uymayan 27 araç sürücüsüne toplam 8 bin 493 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla denetimlerin artan bir kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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