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Eskişehir tam kapanamadı Kısıtlamanın birinci haftasında caddelerde insan yoğunluğu Bu insanların hepsi mi kısıtlamadan muaf

İHA

Eskişehir tam kapanamadı Kısıtlamanın birinci haftasında caddelerde insan yoğunluğu Bu insanların hepsi mi kısıtlamadan muaf

Eskişehir'de 17 günlük tam kapanmada ilk haftayı geride bırakırken cadde ve sokaklarda yoğun insan grupları gözleniyor.
Açıklanan tam kapanma sürecinin başlamasının üzerinden 1 hafta geçti. Eskişehir'de ilk günlerde alanlar boş kalmış, kısıtlamanın etkileri net bir şekilde göze çarpmıştı. Kısıtlamanın ilk gününün üzerinden henüz 7 gün geçmişken İki Eylül Caddesi'nde kalabalık insan grupları gözlendi. Sıcak havanın da etkisiyle yasak yokmuşçasına dışarı çıkıp yürüyüş yapan ve parklardaki banklarda oturan vatandaşların bazılarında ise maskenin dahi olmaması dikkat çekti. Vaka sayılarındaki azalış dikkate alındığında kaydedilen görüntüler tedirgin ederken, gözlenen durum, "Bu insanların hepsi mi kısıtlamadan muaf' sorusunu sorduruyor.

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