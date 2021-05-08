Nisan ayında 26 bin 203 kazada, 147 kişi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nisan ayında 26 bin 203 kazada, 147 kişi hayatını kaybetti

DHA

Nisan ayında 26 bin 203 kazada, 147 kişi hayatını kaybetti


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; nisan ayında 126´sı ölümlü, 11 bin 70´i yaralamalı, 15 bin 7 maddi hasarlı olmak üzere toplam 26 bin 203 kaza meydana geldi. Yurt genelindeki kazalarda 147 kişi öldü, 15 bin 672 kişi yaralandı. Bu yılın ilk 4 ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 538´e yükseldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, nisan ayında Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Batman, Karaman, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak da meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan yaralamalı, maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerden kazaların, sürücülerin, aşırı hız, dikkatsizlik ve kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri sonucu meydana geldiği görüldü.
1 AYDA 26 BİN 203 KAZA
Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, mart ayında yurt genelinde 126´sı ölümlü, 11 bin 70´i yaralamalı, 15 bin 7 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 26 bin 203 kazanın yaşandığı nisan ayında 15 bin 672 kişi yaralandı, 147 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 8 bin 664´ünde otomobil, 3 bin 378´inde motosiklet, 2 bin 859´unda kamyonetler karıştı.
İLK SIRADA İSTANBUL VAR
Nisan ayında en çok kaza meydana gelen il ise bin 348 kaza ile yine İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Tunceli, Bayburt ve Ardahan ise en az kazanın olduğu iller oldu. Nisan ayında, 5 bin 448´i alkollü araç kullanmaktan toplam 1 milyon 325 bin 65 trafik cezası uygulanırken, 102 bin 408 araç ise trafikten menedildi.
TİCARİ ARACIN ÇAPTIĞI YAYA METRELERECE SAVRULDU
Muş´ta meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç, yaya geçidinden koşarak yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı. Kazada yaya metrelerce savruldu. O anlar mobese kameralarına yansıdı.
SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:
"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-05-08 10:33:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemiyi fırsata çevirerek farklı şehirlerin kültürünü öğreniyorlar Proje sayesinde ailelerinin doğduğu kültür hakkında bilgi sahibi oluyorlar Rehber Öğretmeni Ayşen Çalışır: "Aileleri oralarda doğmuş ama köklerini tamamen kaybetmiş olan öğrenciler proje sayesinde bilgi sahibi oluyor"
YEREL HABERLER Pandemiyi fırsata çevirerek farklı şehirlerin ...
Hafta sonları bile ihtiyaç sahipleri için gece gündüz çalışıyorlar Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı: "Benim artık belli bir çalışma saatim kalmadı çünkü vatandaşımın yanında olmak istiyorum." "Destek gelirse Eskişehir’in her yerine yardım götürmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Hafta sonları bile ihtiyaç sahipleri için gece gündüz ...
Tek isteği kedi miyavlaması sendromlu kızının `anne´ diyebilmesi
YEREL HABERLER Tek isteği kedi miyavlaması sendromlu kızının `anne´ ...
Eskişehir'de havadan trafik denetimi; 27 sürücüye 8 bin lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir'de havadan trafik denetimi; 27 sürücüye 8 ...
Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze´ye uluslararası ödül (2)
YEREL HABERLER Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze´ye uluslararası ...
Eskişehir tam kapanamadı Kısıtlamanın birinci haftasında caddelerde insan yoğunluğu Bu insanların hepsi mi kısıtlamadan muaf
YEREL HABERLER Eskişehir tam kapanamadı Kısıtlamanın birinci ...
Anadolu’da 'Yunus Emre Medeniyeti' anlatıldı
YEREL HABERLER Anadolu’da 'Yunus Emre Medeniyeti' anlatıldı
Mevsimlik tarım işçisi kadınlara jandarma şiddetle nasıl mücadele edileceğini anlattı
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçisi kadınlara jandarma şiddetle ...
Eskişehir'deki 2001/2-1 tertip acemi erler and içti
YEREL HABERLER Eskişehir'deki 2001/2-1 tertip acemi erler and içti
“Helikopter Destekli Trafik Denetimi” kurallara uymayan 27 sürücüye ceza
YEREL HABERLER “Helikopter Destekli Trafik Denetimi” kurallara ...
Eskişehir’de PTT önünde kuyruk
YEREL HABERLER Eskişehir’de PTT önünde kuyruk
Tam kapanmada parklar ve caddeler onların oldu Eskişehir’de güneşli havanın tadını patili dostlar çıkardı
YEREL HABERLER Tam kapanmada parklar ve caddeler onların ...
Geri Dönüşüm Kukla Atölyesi çocukların yeni adresi oldu
YEREL HABERLER Geri Dönüşüm Kukla Atölyesi çocukların yeni adresi ...
Yabancı öğretim üyeleriyle 'Uluslararası Çevrim İçi Ders Verme Hareketliliği'
YEREL HABERLER Yabancı öğretim üyeleriyle 'Uluslararası Çevrim İçi ...
Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa ile kapanmada ulaşılabilir belediye oldu
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa ile kapanmada ...
Tam kapanma gölgesinde Ramazan-ı Şerif’in son cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Tam kapanma gölgesinde Ramazan-ı Şerif’in son cuma ...
Şampiyon Eskişehir Ormanspor Yunus Emre ve Türkçe Yılı’nda gelen şampiyonluk
YEREL HABERLER Şampiyon Eskişehir Ormanspor Yunus Emre ve Türkçe ...
İçme suyu şebekesine zirai ilaç karışınca çeşmeler sarı aktı; 2 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER İçme suyu şebekesine zirai ilaç karışınca çeşmeler ...
Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze´ye uluslararası ödül
YEREL HABERLER Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze´ye uluslararası ...
Eskişehir’de bir vinç köprünün altına sıkıştı Odunpazarı Belediyesi ekipleri vincin sıkıştığı köprüdeki hasarı onardı
YEREL HABERLER Eskişehir’de bir vinç köprünün altına ...
Hayvanat bahçesindeki yeni doğumlar sevinç yarattı
YEREL HABERLER Hayvanat bahçesindeki yeni doğumlar sevinç yarattı
İİBF öğrencileri "Gençlerle AB Buluşmaları" etkinliğindeydi
YEREL HABERLER İİBF öğrencileri "Gençlerle AB Buluşmaları" ...
Alpu ilçesinde ‘ilaçlı su’ tedirginliği
YEREL HABERLER Alpu ilçesinde ‘ilaçlı su’ tedirginliği
18 yaşındaki Halid, ‘robot köpek’ ile uluslararası olimpiyatlarda da 1’inci oldu Halid Yıldırım: “Ülkeme birincilik kazandırmak benim için gurur verici”
YEREL HABERLER 18 yaşındaki Halid, ‘robot köpek’ ile uluslararası ...