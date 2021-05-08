Nisan ayında 26 bin 203 kazada, 147 kişi hayatını kaybetti



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre; nisan ayında 126´sı ölümlü, 11 bin 70´i yaralamalı, 15 bin 7 maddi hasarlı olmak üzere toplam 26 bin 203 kaza meydana geldi. Yurt genelindeki kazalarda 147 kişi öldü, 15 bin 672 kişi yaralandı. Bu yılın ilk 4 ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 538´e yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, nisan ayında Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Batman, Karaman, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak da meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan yaralamalı, maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerden kazaların, sürücülerin, aşırı hız, dikkatsizlik ve kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri sonucu meydana geldiği görüldü.

1 AYDA 26 BİN 203 KAZA

Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, mart ayında yurt genelinde 126´sı ölümlü, 11 bin 70´i yaralamalı, 15 bin 7 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 26 bin 203 kazanın yaşandığı nisan ayında 15 bin 672 kişi yaralandı, 147 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 8 bin 664´ünde otomobil, 3 bin 378´inde motosiklet, 2 bin 859´unda kamyonetler karıştı.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Nisan ayında en çok kaza meydana gelen il ise bin 348 kaza ile yine İstanbul oldu. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Tunceli, Bayburt ve Ardahan ise en az kazanın olduğu iller oldu. Nisan ayında, 5 bin 448´i alkollü araç kullanmaktan toplam 1 milyon 325 bin 65 trafik cezası uygulanırken, 102 bin 408 araç ise trafikten menedildi.

TİCARİ ARACIN ÇAPTIĞI YAYA METRELERECE SAVRULDU

Muş´ta meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç, yaya geçidinden koşarak yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı. Kazada yaya metrelerce savruldu. O anlar mobese kameralarına yansıdı.

SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-05-08 10:33:45



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