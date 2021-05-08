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“Rus Dili, Edebiyatı ve Kültürü II. Uluslararası Bilimsel Öğrenci Sempozyumu” gerçekleştirildi

İHA

“Rus Dili, Edebiyatı ve Kültürü II. Uluslararası Bilimsel Öğrenci Sempozyumu” gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından ünlü Rus romancı Dostoyevski’nin anısına düzenlenen, “Rus Dili, Edebiyatı ve Kültürü II. Uluslararası Bilimsel Öğrenci Sempozyumu” çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılış konuşmasını, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal yaptı. Ruslar ve Türklerin tarih sahnesinde birbirleri ile gerçekleştirdikleri etkileşimler hakkında bilgiler veren Rektör Erdal, “Dünyaca ünlü edebiyatçıların yetiştiği komşumuz Rusya ile çok eski zamanlardan bugüne yollarımız kesişmiş birçok farklı yanımız olmakla birlikte ortak noktalarımız da gelişim göstermiştir. Bu ortaklıkta ticari ve siyasi boyutların yanı sıra, kültürel ilişkilerin de önemli bir rolü vardır. Yazılı kültür ve edebiyatta, RusTürk ilişkilerinin tarihi neredeyse 300 yıla dayanmaktadır.” dedi.
Medeniyetlerin temeli olan edebiyatın aynı zamanda da halklar arasında bir köprü olduğunu ifade eden Rektör Erdal sözlerine şöyle devam etti:
“Dostoyevski dendiğinde her şeyden önce büyük bir filozof, hassas bir psikoloğu düşünürüz. Onun eserlerinin kahramanları sıra dışı durumlara düşen sıradan insanlardır. Dolayısıyla bugün ele alınacak konuların tüm katılımcılar için büyük fayda sağlayacağını düşünüyor, programda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Sabziyeva: “Öğrencilerimizin ufukları açılacak”
Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Makbule Sabziyeva ise sempozyum açılışında şunları söyledi:
“Bu sempozyumumuzun ilki 2018 yılında düzenlendi ve sempozyumun bildiri kitabı üniversitemiz tarafından yayınlandı. Bugün ise bilimsel öğrenci sempozyumunun ikincisini başlatıyor ve bunun heyecanını yaşıyoruz. Sempozyumumuzda, hayatı, eserleri, kişiliği ve kendisinden sonra gelen kuşakları derinden etkileyen Dostoyevski’nin karmakarışık düşünceler içinde yaşayan insanların hayatını anlatan romanları konuşulacak, insan kalbine ayna tutarak farklı duyguları detaylı bir şekilde inceleyen yazarın fikirleri ile öğrencilerimizin ufukları açılacak ve bu fikirler öğrencimizin hayatta doğru yolu arayıp bulmalarına yardımcı olacaktır.”

Topal: “Bu tür programların en güzel tarafı farklı coğrafyalardan iştirak eden araştırmalar arasında bir dostluk köprüsü oluşturulmasıdır”
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Topal ise “Bu tür programların en güzel tarafı farklı coğrafyalardan iştirak eden araştırmalar arasında bir dostluk köprüsü oluşturulmasıdır. Bu dostluklar şüphesiz bilimsel iş birliklerinin kapısını aralayacak ve katılımcılar adeta kültür elçisi vasfını kazanacaklardır. Ben bu düşünceler ile genç arkadaşlarıma başarılar diliyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sempozyumun diğer oturumlarında öğrenciler Dostoyevski ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Metin Koç “Dostoyevski’nin Timsah İsimli Anlatısı”, Berna Güneş “Dostoyevski’nin Duygu Durumunun Eserlerine Yansıması”, Selin Tekçi ise “Dostoyevski’nin Eserlerinde İnsan” konu başlıklarındaki sunumlarını katılımcılara aktardılar.

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