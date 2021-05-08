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112 ambulansında görevli annelerin korkusu; çocuklarına virüs bulaştırmak

DHA

112 ambulansında görevli annelerin korkusu; çocuklarına virüs bulaştırmak


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği´nde paramedik olarak görev yapan 3 anne, koronavirüs sürecinde çocuklarına ve yakınlarına virüs bulaştırmaktan endişe duyduklarını söyledi. Yaklaşık 20 yıldır sağlık çalışanı olarak görev yapan, evli ve 3 çocuk annesi Banu Balcı (40), salgın sürecinde eşinden ve çocuklarından uzaklaşmak zorunda kaldığını belirterek, "Yaklaşık 14 aydır çocuklarımızla aynı sofrada yemek yemiyoruz. Eşimin kronik hastalıkları olduğu için ayrı çaba gösteriyorum. Benden bulaş olup da onun vicdani sorumluluğunu taşımak istemiyorum. 3 kız çocuğum var, nöbetten gelince sarılıyorlardı. Şimdi hepsi uzakta duruyor" dedi.
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Komuta Kontrol Merkezi´nin yanı sıra 38 istasyonda 67 ambulans ve yaklaşık 700 kişilik personel ile 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veriyor. Acil vakaya ulaşma süresi 4,7 dakika olan başhekimlik ve bağlı birimlerde çalışan sağlık personelinin yüzde 65´ini, ambulans sürücülerinin yüzde 8´ini, motosiklet ekiplerinin ise yüzde 30´unu kadınlar oluşturuyor. Salgın sürecinin başladığı günden itibaren virüsle en ön safta mücadele eden 112 çalışanları, çocuklarına ve yakınlarına bulaş olmasından da endişe duyuyor.
'14 AYDIR ÇOCUKLARIMIZLA AYNI SOFRADA YEMEK YEMİYORUZ'
Yaklaşık 20 yıldır 112 Ambulans Servisi Başhekimliği´nde paramedik olarak görev yapan, evli ve 3 çocuk annesi Banu Balcı, süreçten en çok çocuklarının etkilendiğini söyledi. 14 aydır çocuklarıyla aynı masada yemek yiyemediklerini anlatan Balcı, "Tüm Türkiye olarak hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz ama biz sağlıkçılar olarak daha farklı sorunlar yaşıyoruz. Covid'i eve taşımama çabamız var. Yaklaşık 14 aydır çocuklarımızla aynı sofrada yemek yemiyoruz. Herkes yemeğini alıp bir kenara çekiliyor. Eşimin kronik böbrek rahatsızlığı olduğu için ayrı çaba gösteriyorum. Benden bulaş olup da onun vicdani sorumluluğunu taşımak istemiyorum. 3 kız çocuğum var, nöbetten gelince sarılıyorlardı. Şimdi hepsi uzakta duruyor. `Bir üstünü değiştir anne. Elini yüzünü yıka anne, ondan sonra sarılalım´ diyorlar. Evde kaliteli zaman geçirme vaktimiz çok azaldı" dedi.
`GÖRÜNTÜLÜ KONUŞARAK HASRET GİDERİYORUZ´
Çocukları ve eşiyle yoğun nöbetler sırasında cep telefonundan görüntülü konuşarak, hasret giderdiklerini belirten Balcı, "Nöbetlerde görüntülü olarak konuşuyoruz, özlüyoruz. Küçük kızım daha da etkilendi. Artık çocuklarımız hiçbir yere gidemediği için `Eve kök saldık´ diyerek ayrı şikayetçiler. Çocuklarımız daha çok etkileniyorlar. Biz psikolojik olarak yıprandığımız için ister istemez onlara da yansıtıyoruz. Yorgun geliyoruz eve, stresli oluyoruz. Hastalarımızı gördükçe eve taşımayalım, onlar da böyle bir süreçten geçmesinler, diye düşünüyoruz. Annesiniz, çocuğunuza bulaştırdığınızda çok daha fazla vicdani sorumluluğu var. Ben çocuklarımın çocukluğunu onlara yaşatamıyorum. Annelerine en çok ihtiyacı olduğu zamanlarda anneleri yok, nöbette ya da temaslı oluyoruz, kendimizi odaya kapatıyoruz. Biz bu kadar çalışıyorken, herkes aynı özveriyi göstersin istiyorum" diye konuştu. 
`ANNELERİNE SARILMAK İSTİYORLAR´
Evli ve 1 çocuk annesi olan paramedik Meltem Onay (29) da hem sağlıkçı hem anne olmanın koronavirüs sürecinde zor olduğunu kaydetti. Koronavirüs vakalarına giderken, koruyucu kıyafet giyerek, önlem almalarına karşı her zaman bulaşma ihtimalinin olduğunu belirten Onay, "Çocuğumuzu eskiden olduğu gibi öpüp koklayamıyoruz. Doya doya vakit geçiremiyoruz. Evde bazen maskeli oturduğumuz bile oluyor. Mesela hastayı entübe ederken ben hasta ile neredeyse ağız ağıza bir pozisyonda oluyorum. Evet maskemiz var; gözlüğümüz, koruyucu ekipmanlarımız var fakat yine de bulaşma ihtimali yüzde 1 olabiliyor. Bulaşma ihtimali olduğu için çocuklarla artık telefonla görüşüyoruz. Kamera ile görüşüyoruz ama çocuklar bunu kabul etmiyorlar maalesef, yakın olmak istiyorlar. Annelerine sarılmak istiyorlar. Hani bir çocuk korkar ve annesine sarılmak ister ya işte biz onu bu süreçte yapamıyoruz. Çocuğum korkuyor ve ben ona sarılamıyorum" dedi. 
`ÇOCUKLARIMA SIRTINDAN SARILIYORUM´
Paramedik Meryem Duman (36) da 10 yıldır, 112 Ambulans Servisi Başhekimliği´nde görev yaptığını söyledi. Evli ve 2 çocuk annesi Duman, 1 yılı aşkın süredir koronavirüs vakalarına çok yakın temasta olacak şekilde çalışmaya devam ettikleri için çocuklarına sırtlarından sarılabildiğini söyledi. Sürecin bir an önce geçmesini dileyen Duman, "Çocuklarımıza doya doya sarılamamanın ne demek olduğunu biz bu dönemde çok iyi anladık. En fazla sırtından sarılabiliyorum ben çocuklarıma ki bu uzun zamandır böyle. Ama inşallah geçecek, diye düşünüyoruz. Çocuk vakalara gittiğimizde tabi ki profesyonel olmak lazım ve bir sağlık personeli olarak yaklaşmak gerekiyor ama bu kesinlikle böyle olmuyor. İlk çocuk vakaya gittiğinizde anne olarak yaklaşıyorsunuz. İlk o annelik duygusu ön planda oluyor daha sonra değerlendirmesini, muayenesini yapıyorsunuz. Yani onun vicdanı çok başka tabi ki" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-05-08 12:41:28

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