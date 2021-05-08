Yine pazar, yine yoğunluk

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile kurulmasına izin verilen pazarlara gelen vatandaşlar tezgâhlar önünde yoğunluk oluşturdu.

Korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan tam kapanma kararları ile semt pazarlarının kurulması yasaklanmıştı. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı “Pazar yerleri” genelgesi ile pazarların 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde 10.0017.00 saatleri arasında kurulmasına karar verildi. Tezgâhlarda sadece yaş meyvesebze ve fide satışlarına izin verilirken, temizlik, giyim, züccaciye ve oyuncak gibi ürünler satılamayacağı açıklandı.



Tezgâhlar önünde uzun kuyruklar oluştu

Eskişehir’de vatandaşlar yayınlanan genelge ile yaklaşık 1 hafta sonra ilk kez kurulan pazarlara akın etti. Alışverişlerini yapmak üzere Odunpazarı bölgesi Vişnelik mahallesinde normal şartlarda çarşamba günleri kurulan pazara gelen insanların bazı tezgâhların önünde uzun kuyrukların oluşturması dikkat çekti.

Öte yandan Eskişehirliler tarafından çok tercih edilen ve halk arasında “Çarpa” olarak bilinen, genellikle giyim, kozmetik gibi ürünlerin çoğunlukla satıldığı pazarda genelgeye uyularak sadece meyvesebze ve fide tezgâhlarının kurulduğu görüldü.

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