Matematikte 4 dünya birinciliği Elif Zeynep'ten 8 yaşında girdiği her matematik yarışmasında dünya birincisi oldu

Eskişehir İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif Zeynep Kaçan, Kanada merkezli Caribou Contests tarafından düzenlenen matematik yarışmasına, şimdiye kadar 4 kere katılarak her birinde 1’inci oldu.

Eskişehir’de ikamet eden 8 yaşındaki Elif Zeynep Kaçan’ın başarısı herkesi gururlandırıyor. Zeynep Kaçan, Kanada merkezli Caribou Contests şirketi tarafından dünya çarpında internet üzerinden düzenlenen yarışmaya 4 kez katılan minik öğrenci birinciliği kimseye kaptırmadı. Daha 23 yaşındayken matematikle ilgilenmeye başlayan ve matematik kendisi için bir oyun gibi olduğunu söyleyen minik Kaçan, matematikte iyi olduğu için her zaman iyi hissettiğini belirtti.



‘‘Sayılarla uğraşmak çok hoşuma gidiyor’’

Minik Kaçan, yarışmada birinci olması ile ilgili duygularını paylaştı. Zeynep Kaçan, ‘‘Yarışmada 1’inci olmam beni çok mutlu etti. Matematikte başarılı olduğum için kendimi iyi hissediyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Sayılarla uğraşmak, işlem yapmak çok hoşuma gidiyor’’ dedi.



‘‘4 kere girdi ve her birinde 1’inci oldu’’

Minik Zeynep Kaçan’ın babası Gürkan Kaçan, konu ile ilgili verdiği röportajda hem kızının başarısı hem de yarışma hakkında bilgiler paylaştı. Babası Gürkan Kaçan, ‘‘2 buçuk 3 yaşlarından beri sayılarla ilişkisi çok fazlaydı. Daha sonra işlemleri çok rahat şekilde öğrendi. İşlemleri yaşıtlarından önce çözmeye başladı. Kızımın katıldığı yarışma yılda 6 defa düzenleniyor. Bizim 2’inci yarışmada haberimiz oldu. Kasım ayından itibaren yarışmalara katıldı. Şuana kadar katıldığı 4 yarışmada da tüm sorulara doğru cevap vererek 1’inci oldu. Küçüklüğünden beri matematiğe ilgisi vardı. Biz de öğretmeninin önerdiği farklı kitapları temin ederek çalışmasını sağladık. Uluslararası olan farklı düzeydeki sorularla karşılaşması için bu yarışmaya soktuk. Bu başarı çocuğumuzun üzerinde teşvik edici bir şey oldu. Uluslararası bir yarışmada derece yapması kendisini motive etti’’ diye konuştu.



"Her zaman ona destek olacağız"

Minik şampiyon Zeynep Kaçan’ın geleceği ile ilgili de düşüncelerini paylaşan baba Kaçan, ‘‘Biz kızımızın istekleri karşısında ne yapabileceğimizi ve geleceği açısından yapmak istediği şeylerin olanaklarını sağlamaya çalışıyoruz. Gelecekte yapmak istediği meslek konusunda fikirleri değişkenlik gösterebiliyor. İleride kararını verdiği zaman bizde onu destekleyeceğiz’’ şeklide konuştu.



"Zeynep diğer öğrencilere örnek oldu"

İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu 2A Sınıf öğretmeni Gülseren Kartal, öğrencisi olan Zeynep Kaçan hakkında konuşurken, Zeynep’in başarısı diğer öğrencileri de teşvik ettiğini söyledi.

Öğretmen Kartal bu konuda şunları söyledi:

‘‘Öğrencim yarışmaya ilk katıldığında haberim yoktu. Ailesi daha sonra bana bilgi verdi. Başarısından bahsetti. Katıldığı 2. yarışmada da başarılı oldu. Yarışmada başarı elde etmesi diğer öğrencilerime de teşvik oldu. Öğretmen ilk adımı atıyor ama çocuklar basamakları yavaş yavaş kendileri çıkıyor. Aile desteğinin de büyük önemi var.’’

