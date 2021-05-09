Bu meyvenin fiyatı yaklaşık 2 ayda 800 liradan 20 liraya düştü

Bundan yaklaşık 2 ay öncesine kadar kilosu 800 liraya satılan erik, şimdilerde ise 20 liraya satılıyor.

Kış sezonunda kilosu 800900 liraya satılan erik şimdi ise sadece 20 liraya satılıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir hafta aradan sonra bugün ilk kez tezgâhlarını açan manav, yine fiyatın yüksek olduğunu dile getirerek, toptancılar ucuz satarsa vatandaş eriği daha da ucuzdan tüketebileceği söyledi.

Tanesi 20 liraydı, şimdi kilosu 20 lira

Eskişehir’de tezgahını açan manav Serbülent Aslanbenzer, konu ile ilgili konuştu. Manav Aslanbenzer, "Şimdi sattığımız erikler bundan 12 ay öncesine kadar kilosu 800900 liraya sattık. Tanesi bile 20 liraydı. Yurt dışından geldiği için fiyatlar bu derecede pahalıydı. Ama yerli üretimler gelmeye başladı. Şimdi ise 20 ila 30 lira arasında satıyoruz” diye belirtti.

“Fiyatlar yine pahalı, sorumlu toptancılar”

800 liran 20 liraya düşen eriğin fiyatı, Türkiye’de üretim olduğu için yine pahalı bulan manav Aslanbenzer, bu konuda şunları söyledi:

“Aslında bu eriğin kilosu şu anda 10 liraya satılması lazım. Çünkü tam sezona girdik ve üretimler çoğaldı, ürün bollaştı. Ama şu anda kilosu 20 30 liraya satıyoruz. Ufaklar 20 ve biraz daha büyüğünü 30 liraya satılıyor. Ancak bu fiyatın yüksek olmasından toptancılar sorumludur. Üreticiler, örnek veriyorum 5 liraya aldıkları bize 89 liraya satıyor olsaydı bizde 1012 liraya satardık. Ama onlar 5 liraya aldıkları bize 15 liraya satıyor. Bu durumda bizim de eli kolu bağlıdır. Kar koyarak bütün harcamalarla beraber en az 20 liradan satmak zorundayız. Şimdi sattıklarımız 2030 lira iken vatandaş nasıl alacak? Toptancılar karlarını düşürürse hem vatandaş erik yiyebilir hem de biz de daha fazla satabiliyoruz. Halkımız de bu nimetten faydalanacak. Yine umudum daha düşeceği yöndedir. Tahmin ediyorum kaç gün sonra kilosu 810 liraya düşecek.”

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