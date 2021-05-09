Başkan Ataç’tan Anneler Günü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Annelerimizin en kıymetli varlıkları evlatlarıdır. Bizler de hem annelerimiz hem de evlatlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Anneler Günü açıklamasında annelerin dünyanın en kutsal görevini üstlenerek bizlere sevmeyi, hoşgörüyü ve fedakarlığı öğrettiğini belirtti.

Başkan Ataç açıklamasında, “Dünyanın en kutsal görevini üstlenen annelerimiz sevginin, hoşgörünün ve fedakarlığın ne olduğunu bizlere anlatan biricik varlıklarımızdır. Bir insan merhameti, paylaşmayı ve vatan sevgisini ilk önce annesinden öğrenir. Öyle ki; bazen bir anne, Zübeyde Hanım örneğinde olduğu gibi bir ulusun makus talihini değiştirecek Mustafa Kemal Atatürk gibi bir evlat yetiştirir. Elbette anne sevgisi bir güne sığdırılamayacak kadar engin ve büyüktür. Gece gündüz demeden özveriyle bizleri yetiştiren annelerimizin mutluluğu ise ancak evlatlarının mutluluğu ile mümkündür. Annelerimizin en kıymetli varlıkları şüphesiz ki evlatlarıdır. Bizler de hem annelerimiz hem de evlatlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Başta şehitlerimizin annelerimiz olmak üzere, fedakarlık ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren, aydınlık Türkiye için mücadele eden, her biri birer sevgi timsali bütün annelerimizin gününü kutluyor, her birine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aramızdan ayrılmış olan annelerimizi de rahmet ile anıyorum” ifadelerini kullandı.

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