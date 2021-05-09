Sanatta yeni dönem: Kripto Sanat NFT

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından çevrim içi ortamda “Kripto Sanat NFT” semineri gerçekleştirildi.

6 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen “Kripto Sanat NFT” etkinliğinin moderatörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Arş. Gör. Yasin Arslan üstlenirken, seminere Dijital Artist Hakan Yılmaz, Dijital Sanat Küratörü Esra Özkan ve Yönetmen Onur Şentürk konuşmacı olarak katıldı. Kripto sanat konusunda NFT olarak eser üretirken ve satışını yaparken sanatçıların nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgiler veren Dijital Artist Hakan Yılmaz, “Sanat ticareti diye bir kavram var. NFT konusu sanat üretmekle alakalı değil, sanat satmakla ilgili bir konu. Dolayısıyla da satışla ilgili bir tecrübeniz yoksa NFT sizler için kolay olmayabilir. NFT dünyasında yer almak istiyorsanız sanatın ticareti konusunda tecrübe edinmiş olmalısınız. Bu işlerin ticareti hakkında bilginiz, eserleriniz ve bu işe ayırabileceğiniz paranız varsa NFT dünyasına girebilirsiniz. Çok popüler olan NFT sitelerinin ilgilendikleri konu finanstır ve bu sitelerin arkasında olan isimlerin hiçbiri sanatçı değildir. Dolayısıyla bu siteler yüksek fiyata satabilecekleri eserleri öne çıkarır. Sanatçılık başka bir yolculuk, sanat borsasında olmak ise başka bir yolculuk. Sonuç olarak NFT olarak satış yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli konuların başında, eserlerin koleksiyonunun yapılabilir olması ve özgün eserler olması geliyor” dedi.



“Asıl değişmez olan sanatçının içindeki sanat eseri üretme arzusu”

Sanatçıların eserlerini sattıktan sonra takip etmeleri gerektiğini ifade eden Yönetmen Onur Şentürk, “NFT olarak bir ürününüzün satılmaması sizin değersizliğinizi göstermez. Birçok sanatçının vizyonundan bakacak olursak herkesin yolculuğu farklı. Asıl değişmez olan sanatçının içindeki sanat eseri üretme arzusu. Çünkü sanat sürekliliği olan bir alan. Geçmişe dönük okumalar yaptığınızda günümüze dair şeyleri göreceksiniz. Ürettiğinizi bıraktığınız dünyaya geri dönüp yeni şeyler üretmek çok önemli” dedi.



“Sanatçı artık bir galeriye ihtiyaç duymadan satış yapmaya başlıyor”

NFT ile beraber sanatçıların eserlerini galeriye ihtiyaç duymadan satabileceklerini ifade eden Dijital Sanat Küratörü Esra Özkan ise, “Bu sistemde bugün geldiğimiz noktada sanatçı artık bir galeriye ihtiyaç duymadan satış yapmaya başlıyor. Elbette bu altyapıya sahip olabilmek çok kolay değil. Fakat yavaş yavaş galerilerin ve müzelerin bu altyapılara sahip olup, NFT eserleri bu sayede sergilediklerini ileride görebiliriz. Ayrıca NFT sistemiyle sanatçı, eseri her satıldığında kolayca pay alabilecek. Eserlerimizin peşinden koşmak zorunda kalmayacağız ve eserin nerede ve kimde olduğunu biliyor olacağız” şeklinde konuştu.

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