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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Şenocak’tan Anneler Günü mesajı

İHA

Rektör Şenocak’tan Anneler Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Rektör Şenocak mesajında şunları söyledi:
"Her şeyiyle birbirinden farklı olan, yeri geldiğinde o farklılıkları ile karşı karşıya gelen, getirilen tüm insanların tek bir ortak özelliği vardır: Bir anneden doğmak ve hayata bir annenin rahminde, kollarında başlamak. Belki de bu yüzden tüm insanlığı ayrıştırmadan bir görebilmenin, gerçek eşitliğe ulaşabilmenin anahtarı da yine o annelerin yüreğindedir. Onlar her insanı, bir insan evladı olarak en yalın ve en merhametli hali ile görebilenlerdir. Onlar hiçbir annenin yüreği yanmasın diye her evlada kıymet verenlerdir. Belki de anneliği tarifini olanaksız kılacak kadar kutsal görmemizin esas nedeni de budur. Çünkü insana, insan hayatına biçmemiz gereken değeri annelikte, annelerin yapıp etmelerinde görürüz fakat öylesine bir merhamet erişilmez bir hayal gibi durur dimağlarımızda. Ancak hepimizin bireysel belleğinde izleri olan o karşılıksız sevgi, o koruyan kollayan merhamet tüm insanlığın kılavuzu olduğu sürece yolumuz aydınlanacaktır. Ancak annelerimizin içimize ektiği o ilk tohumu yeşerttiğimiz sürece sağduyulu, adaletli, hakkın peşinden ayrılmayan nesiller ve toplumlar mümkün olacaktır. Anneler evlatlarının yaralarını sararken, anneliğin mayasındaki güzel hasletler de toplumların, insanlığın bugün kanayan tüm yaralarını sarmaya yetecektir. Yeter ki o değerlere sıkı sıkı bağlanmayı, hiçbir annenin yüreğinin yanmaması için, iyilik ve güzellik için hep birlikte emek vermeyi bilelim. Annelerin tüm fedakarlıkları karşısında evlatlara düşen yegane vazife de bunu başarmaktır. Bizlerin bireysel tarihini, belleğimizi var eden; toplumların ise nesillerini ve geleceğini inşa eden, tarihini yazan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, tüm annelerin evlatlarını sağlık, refah, huzur ve mutlulukla yetiştirdikleri bir dünya diliyorum."

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