Odunpazarı’ndan emniyet mensuplarına iftar

Korona virüs aynı sofrada iftar yapmayı imkansız kılarken, Odunpazarı Belediyesi emniyet mensuplarını unutmadı. Aşevi tarafından hazırlanan iftar yemekleri, Eskişehir’de bulunan tüm polis noktaları ve karakollara dağıtıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle binlerce insanın aynı sofrada buluştuğu toplu iftarlar gerçekleşemedi. Odunpazarı Belediyesi Aşevi ise aynı sofrada bir araya gelemeyen vatandaşları, aynı kazanlarda titizlikle hazırlanan sıcak yemekler ile bir araya getirdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara her gün günde iki öğün sıcak yemek ulaştıran Aşevi, tam kapanma nedeniyle 724 çalışan emniyet mensuplarını da unutmadı. Aşevi aşçıları tarafından emniyet mensupları için hazırlanan iftarlıklar, iftar saatinde Eskişehir’de bulunan tüm polis noktaları ve karakollara dağıtıldı. Korona virüs nedeniyle aynı sofralarda buluşamayan emniyet mensupları, aynı kazanlarda kendileri için titizlikle hazırlanan yemeklerle iftar yaptı.

Emniyet mensuplarına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un selamını ve iyi dileklerini ileten Odunpazarı Belediyesi çalışanları, hayırlı çalışmalar diledi. İftarlıklarını alan emniyet mensupları da kendilerini unutmayan Başkan Kurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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