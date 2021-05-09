Seyir halinde alev alan otomobil yandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de seyir halindeyken motoru alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi´ndeki Baksan Sanayi Sitesi çıkışında Emre B.'nin kullandığı 26 AEG 042 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Aracı durduran Emre B., kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, itfaiyeye de haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, otomobilin içine yayılarak büyüyen alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra kontrol altına alınan yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-05-09 18:01:30
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