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Vatikan’ın arşivinden Yunus Emre çıktı Türk Ocağı Eskişehir Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal: "Takriben 180 civarında Yunus'a ait şiir bulunduğunu düşünüyoruz"

İHA

Vatikan’ın arşivinden Yunus Emre çıktı Türk Ocağı Eskişehir Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal: "Takriben 180 civarında Yunus'a ait şiir bulunduğunu düşünüyoruz"

Konferans sistemi ile düzenlenen ‘Yunus Emre Dünya Dili Türkçe’ toplantısında konferans siteminde konuşan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Himmet Büke, yaptığı araştırmalar sonrasında Vatikan Kütüphanesinde paylaşılan dijital koleksiyon içinde Yunus Emre’ye ait yeni şiirlerin bulunduğunu ifade etti.
Yunus Emre Haftası dolayısıyla düzenlenen ‘Yunus Emre Dünya Dili Türkçe’ toplantısına 46 bilim adamının yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız katılıyor. Toplantıya konferans sitemiyle bağlanan Doç. Dr. Himmet Büke, Vatikan arşivlerinde yeni şiirlere rastlandığını ifade etti.
Konuyla ilgili bilgi veren Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Nedim Ünal, çalışmanın sonlanmasının ardından Yunus Emre’ye ait yaklaşık 200’e yakın eserin ortaya çıkarılacağını söyledi.
Yunus Emre’nin kabrinin Eskişehir’de olduğunu hatırlatan Ünal, “Yunus’un şehri Eskişehir’de, bizim Yunus adına ilk defa bu isimle 'Yunus Emre Dünya Dili Türkçe' toplantısı ilk defa burada Türkiye’de yapılmış oluyor. 3 günden beri bu toplantı çevrim içi olarak internet ortamında devam ediyor. Bu toplantı 46 bilim adamının katıldığı oturumu bugün kapatıyoruz. Gece yarısı bir müjdeyle uyandık. Bir bilim adamı ilk defa bu haberi bizimle paylaştı. Yunus Emre’nin bilinen 67 tane divanı var. Bunlardan en meşhuru Kalaman Nüshası ve Fatih Nüshası. Türkiye’deki Latinceden çevrilen divanlardan birçoğu bu ikisinden kaynaklanıyor. Ama ilk defa bu bilim adamının gayretiyle ilk defa tesadüfen bu divanı görüyor. Türk ilim alemine Yunus Emre’nin yeni divanı Eskişehir’deki bu toplantıda takdim edilmiş oluyor. Eskişehir’e yakışan buydu, zaten bilim adamı da bunu ifade etti. Az önceki toplantıda ise Yunus’un yeni divanını bize bu şekilde takdim etmiş oldu. Takriben 180 civarında Yunus’a ait şiir bulunuyor. Buna zaman içerisinde bakılacak, araştırılacak. Sanırım 15’inci yüzyılda yazılmış. Yunus’un 1314’üncü yüzyıl arasında yaşıyor. Öldükten sonra kağıda geçirildiği tahmin ediliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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