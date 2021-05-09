Bir anda alev alan araç kullanılamaz hale geldi Motordan çıkan yangın otomobili sardı

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Eskişehir’de henüz belirlenemeyen sebepten ötürü motorunda yangın çıkan otomobil kısa sürede alevler içerisinde kalırken, uzun uğraşlar sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Uluönder Mahallesi’ndeki Baksan Sanayi Sitesi çıkışında yaşandı. Seyir halindeki 26 AEG 042 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Motor kısmında başladığı anlaşılan alevler kısa süre içerisinde bütün otomobili sardı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşı sonucunda yangın kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlarda çevrede bulunan vatandaşlar yangını anbean cep telefonlarıyla kaydetti. Araç sürücüsünün yangından yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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