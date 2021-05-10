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Tam kapanmada 112 Acil personelinin iş yükü azaldı Düşen koronavirüs sayıları ekipleri rahatlattı Eskişehir 112 Acil Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Veli Görkem Pala: “Kesin ya da şüpheli Covid-19 oranı yüzde 10 ile 15 aralığına düştü” Eskişehir 112 Acil Ambulans’ta Acil Tıp Teknikeri Merve Pehlivan: “Tedbirlerin olumlu yanlarını görüyoruz” Ambulans Sürücüsü ve Acil Tıp Teknikeri Süleyman Akgün: “Artık normal vakalara daha çok çıkıyoruz”

İHA

Tam kapanmada 112 Acil personelinin iş yükü azaldı Düşen koronavirüs sayıları ekipleri rahatlattı Eskişehir 112 Acil Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Veli Görkem Pala: “Kesin ya da şüpheli Covid-19 oranı yüzde 10 ile 15 aralığına düştü” Eskişehir 112 Acil Ambulans’ta Acil Tıp Teknikeri Merve Pehlivan: “Tedbirlerin olumlu yanlarını görüyoruz” Ambulans Sürücüsü ve Acil Tıp Teknikeri Süleyman Akgün: “Artık normal vakalara daha çok çıkıyoruz”

Eskişehir’de düşüşe geçen koronavirüs vaka sayıları 112 Acil ekiplerinin iş yükünü hafifletirken, gelecek için umutlandırıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan il bazındaki koronvirüs tablosundaki son rakamlara göre Eskişehir’deki vaka artışı yaklaşık yüzde 35’lik bir azalma görüldü. Yüz binde 348,10 gibi bir orana gerileyen vaka sayılarının tam kapanmanın sonuna kadar büyük oranda düşüş göstermesi bekleniyor.
Özellikle tam kapanma döneminde 112 Acil ekiplerine gelen çağrılarda ve gittikleri hastalarda, koronavirüs oranları büyük düşüş gösteriyor. Pandeminin başından beri en ağır yükü taşıyan sağlık personelleri ise vaka sayılarındaki düşüşten çok memnun durumda. Tam kapanmayla birlikte iş yükleri hafifleyen sağlık personelleri, koronavirüs vakalarından daha çok normal vakalara gittikleri için gelecekten umutlu olduklarını belirtiyor.

“Kesin ya da şüpheli Covid19 oranı yüzde 10 ile 15 aralığına düştü”
Gidilen vakalarda kesin ya da şüpheli Covid19 oranındaki büyük düşüşten bahseden Eskişehir 112 Acil Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Veli Görkem Pala, “Yaklaşık 6 hafta önceden başlayan bir süreç var. 6 hafta önce Eskişehir İl Ambulans Servisi’nin taşıdığı toplam acil vakaların yaklaşık yüzde 40'ı hatta bazen yüzde 50'sine yakınını kesin ya da şüpheli Covid19 vakası oluşturuyordu. Ama bugün itibarıyla bu oran yüzde 10 ile 15 aralığına düştü” ifadelerini kullandı.

“Tedbirlerin olumlu yanlarını görüyoruz”
Tam kapanmanın başlamasından önce iş yüklerinin ağır olduğunu, fakat artık daha rahat olduklarını belirten Eskişehir 112 Acil Ambulans’ta Acil Tıp Teknikeri (ATT) Merve Pehlivan, “Tam kapanma tabii Covid19 vakalarında düşüşe neden oldu. Tam kapanmadan önce Covid19 vakaları daha çoktu. Tedbirlerin olumlu yanlarını görüyoruz. Onun dışında tam kapanma olduğu için trafik daha rahat vakalara daha kolay ulaşıyoruz. Gittiğimiz sokak vakalarında, mesela trafik kazasında, sokak üzeri bayılma vakalarında insanlar kalabalık yapmıyor. Birbirlerinden uzakta duruyorlar. Önceden olsa herkes vaka başına toplanırdı. Şu an herkesin maskesi var ve belirli mesafeden bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Onun dışında sanıyorum ki artan vakalar insanları korkuttu, herkes daha tedbirli yaklaşıyor. Gittiğimiz ev vakalarında bunu gözlemliyoruz. Vaka sayılarımız tam kapanmadan önce daha çoktu. Covid19 vakaları bizi oldukça yoruyordu ama şuan vaka sayısı düştüğü için tam kapanmada daha rahatız” dedi.

“Artık normal vakalara daha çok çıkıyoruz”
Tam kapanma dönemiyle birlikte normal vakalara daha çok çıkıldığını ve trafikte de rahat olduklarını belirten Ambulans Sürücüsü ve Acil Tıp Teknikeri Süleyman Akgün şu ifadeleri kullandı:
“Tam kapanma döneminde trafik açısından daha rahatız. Vakalara daha kolay ulaşıyoruz. Trafik yoğunluğu normalden daha az oluyor. Covid19 açısından daha rahatız. 10 gün öncesine göre pozitif vakaları düştü. Artık normal vakalara daha çok çıkıyoruz. Normal vakalar değerlendirme açısından da bu bizim için çok iyi oluyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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