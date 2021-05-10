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Vatandaş bunaldı, artık tatile gitmek istiyor Turizm acente işletmecisi Salih Er: “Tesisler şu anda şehir merkezinden daha güvenli” “Rus pazarını iç pazarla telafi etmeye çalışıyoruz”

İHA

Vatandaş bunaldı, artık tatile gitmek istiyor Turizm acente işletmecisi Salih Er: “Tesisler şu anda şehir merkezinden daha güvenli” “Rus pazarını iç pazarla telafi etmeye çalışıyoruz”

Vatandaşların evlerinde çok bunaldıkları için tatile gitmek istediklerini ve sertifikalı otellerin şehir merkezlerinden daha güvenli olduğunu belirten turizm acente işletmecisi Salih Er, Rusya’nın Türkiye’ye olan uçuşları belli bir tarihe kadar iptal etmesinin bazı otellerin kapalı kalmasına neden olacağını söyledi.
Geçtiğimiz haftalarda Rusya’nın Türkiye’deki vaka sayılarının artmasını gerekçe göstererek uçuşları iptal etmesi, turizm sektöründe çalkalanmaya neden oldu. 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar iptal edilen uçuşlar, Türkiye hayranı Rus turistlerin en çok tercih ettiği oteller için olumsuz etkilere neden olurken turizmciler bu durumun oluşturacağı zararları iç pazarla telafi etmeye çalışıyor. Eskişehir'de bir turizm acentesinin işletmecisi Salih Er, Rusya’nın aldığı bu kararın Türkiye’deki otellere olan etkilerini değerlendirirken pandemide Güvenli Sertifikası olan otellerin şehir merkezinden daha güvenli olduğunu savundu.

“İç pazarın büyüklüğü Rus pazarı kadar yoğun değil”
Turizm sektörünün pandemiden dolayı çok büyük sıkıntılar yaşadığını belirten turizm acente işletmecisi Salih Er, Rusya’nın Türkiye’ye olan uçuşları iptal etmesiyle otellerin olumsuz etkilendiğini söyledi. Mart ayında açılan birçok tesisin kapanma yoluna gittiğini aktaran Er, “Özellikle Rus pazarı ile çalışan tesislerde kapanma söz konusu. İç pazarla bu zararı telefi etmeye çalışıyoruz ama iç pazarın büyüklüğü Rus pazarı kadar yoğun değil. Bundan dolayı iç pazarda alternatifli fiyatlar ortaya çıkmaya başladı. Şu anda sokağa çıkma yasağında bile otele gidebiliyorsunuz. Bayramda da yüzde 90 ihtimalle böyle olacak” diye konuştu.

“Tesisler şu anda şehir merkezinden daha güvenli”
İnsanların evlere kapanmaktan çok sıkıldığını ve tatile ihtiyaçları olduğunu söyleyen Salih Er, Ramazan Bayramı’nda da giriş belgesiyle otellere giriş imkanını verilmesini umduklarını vurguladı. Birçok açıdan otellerin şehir merkezinden daha az riskli olduğunu belirten Er, “Zaten genel olarak büyük bir stres var, kimse bir yere gidemedi. Tesisler şu anda şehir merkezinden daha güvenli. Güvenli Sertifikası almış olan tesislerde sosyal mesafe mevcut, hijyen bakımından sıkıtı da yok. Şu anda turizmciler olarak tek temennimiz gelecek olan sokağa çıkma yasaklarında otel giriş belgesiyle, otellere girilebilme imkânının verilmesi” ifadelerini kullandı.

“Ailecek çok bunaldık, tatile gitmek istiyoruz”
Pandemi döneminden dolayı ailecek sürekli evde olmaktan çok bunaldıklarını anlatan Yeliz Kaya, geçen yıl gidemedikleri tatile bu sene ne olursa olsun gitmek istediklerini söyledi. İki çocuk annesi Kaya, “Rus turistler gelmeyeceği için, otellerin kapanma ihtimali olduğu için aklımızda sürekli soru işaretleri var. Bu pandemi döneminde çok sıkıldık. Biri 5, diğeri 14 yaşında iki oğlum var. Apartman dairesinde yaşıyoruz, bir yere çıkılmadığı için zor durumdayız. Geçen yıl da yine pandemiden dolayı tatile gidememiştik, korkmuştuk. Ama bu sene canımıza tak etti diyebilirim. Ne olursa olsun gideceğiz dedik artık. Baya bunaldık ailecek” dedi.

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