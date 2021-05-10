Silah atölyesine baskın Kurusıkı silahların mekanizmalarının değiştirildiği adrese operasyon düzenlendi Baskında çok miktarda malzeme ele geçirilirdi, yakalanan kişi tutuklandı

Eskişehir polisinin, kurusıkı silahların mekanizmasının değiştirilip gerçek silaha dönüştürüldüğü bir eve düzenlediği baskında çok miktarda malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’ne bağlı ekipler, silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Hoşnudiye mahallesindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda, bir odanın silah atölyesi olarak kullanıldığı ve kurusıkı silahların mekanizmalarının değiştirilerek gerçek silah haline dönüştürüldüğü tespit edildi. İkamette yapılan aramalar sonucunda, 11 adet kurusıkıdan bozma silah, 10 adet sürgü takımı, 5 adet şarjör, 3 adet tetik mekanizması, 4 adet tabanca fişeği, 2 adet işkence olarak tabir edilen ve namlu açmada kullanılan sabitleme aracı, 1 adet el mengenesi, 1 adet spiral makinesi, 2 adet 68 santimetre ve 52 santimetre uzunluğunda pala isimli yasaklı bıçak ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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