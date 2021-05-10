Eskişehir, Bilecik ve Kütahya´da vaka oranları düştü

ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık risk haritasında; Eskişehir, Bilecik ve Kütahya´da vaka oranlarının düştüğü görüldü. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında tamamı kırmızı olan kentlerde bölgeler, yeşile döndü.
Sağlık Bakanlığı'nca 1-7 Mayıs haftasına ilişkin koronavirüs risk haritası açıklandı. Eskişehir'de vaka oranı, 100 bin kişide 348,10´dan 102,27 düşüşle 245,83´e geriledi. Bilecik´te ise 100 bin kişide vaka oranı 330,51´den 71,27 düşüşle 259,24´e indi. Kütahya´da da vaka oranı 330,51´den 57,05 düşüşle 273,46 seviyesine geriledi. Eskişehir, Bilecik ve Kütahya´daki vaka oranları, güncellenen HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Tamamı kırmızı olan kentlerde bölgeler, yeşile döndü. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir
2021-05-10 17:53:16
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