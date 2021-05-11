Hırsızlık şüphelisi 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

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Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Erenköy Mahallesi'nde 2 hırsızlık şüphelisi olduğu bilgisine ulaştı. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan şüpheliler N.Y. ile Y.C.Ö. kovalamaca sonucu yakalandı.

Kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan N.Y. ile Y.C.Ö.’nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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