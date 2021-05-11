Kısıtlamayı ihlal edip ruhsatız tüfek, bıçak ve balta ile yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen İbrahim Y.´nin (50) aracında ruhsatız pompalı tüfek, bıçak, balta ve polis telsizi ele geçirildi. Kısıtlama ihlali nedeniyle 3 bin 150 lira ceza uygulanan İbrahim Y., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'nde, otomobille giden İbrahim Y.´yi durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen İbrahim Y.'nin aracında yapılan aramada; polis frekansı ayarlı telsiz, ruhsatız pompalı tüfek, 33 pompalı tüfek fişeği, 15 mermi, 2 bıçak ve 30 santim uzunluğunda balta ele geçirildi. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' dahil 14 suçtan sabıkası olduğu belirlenen İbrahim Y.´ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan İbrahim Y., sağlık kontrolünün ardından Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği´ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2021-05-11 15:28:29
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