Uzmanı çocuk sahibi olamayanlar için 'İnfertiliteye' kısırlık konusunda bilinmeyenleri anlattı Doç. Dr. Yavuz Tokgöz, infertilite ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanı çocuk sahibi olamayanlar için 'İnfertiliteye' kısırlık konusunda bilinmeyenleri anlattı Doç. Dr. Yavuz Tokgöz, infertilite ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi

İHA

Uzmanı çocuk sahibi olamayanlar için 'İnfertiliteye' kısırlık konusunda bilinmeyenleri anlattı Doç. Dr. Yavuz Tokgöz, infertilite ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yavuz Tokgöz bazı infertiliteye (kısırlık) ile ilgili noktalara değinerek bilgilendirmede bulundu.
İnfertiliteye, psikolojik, demografik, ekonomik ve medikal durumların neden olabileceğini söyleyen Tokgöz, “İnfertiliteyi çiftlerin en az 12 ay süre ile korunmasız cinsellik birliktelik sonrası gebelik elde edememesi durumu olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımı daha çok 35 yaş altı kadınlar ile 35 yaş sonrası en az 6 ay gebe kalamayan kadınların durumlarını ifade etmek için kullanmaktayız. Psikolojik, demografik, ekonomik ve medikal durumlara neden olan infertilite, sadece bireyi değil, bir çifti ilgilendiren hastalık veya problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Normal bir çiftte 12 ay normal, korunmasız cinsel birliktelik sonrası gebelik oluşma oranı yüzde80 yüzde90’dır. Yüzde 5, yüzde15 arasındaki çiftte ise ikinci 12 ayda gebelik elde edilebiliyor. İnfertilitenin görülme sıklığı yüzde 12 yüzde 18 oranındadır. Gebelikte annenin yaşı önemli olduğundan 1934 yaş için bu oran yüzde 7, 3540 yaş için yüzde 25, 40 yaş üstü ise yüzde 30’ların üzerinde seyretmektedir” diye konuştu.

İnfertilitenin sebepleri nelerdir?
Tokgöz, İnfertilitenin hem kadın hem erkekle ilişkili problemler oluşturduğuna dikkat çekerek, "Kadınla ilgili sorunlara bakıldığında yumurta, yumurtlama ile ilgili problemler yaklaşık yüzde 20; tüplerle ilişkili sorunlar yüzde 10yüzde 15, endometriozis dediğimiz çikolata kistleri problemleri de yüzde 610 oranında karşımıza çıkmaktadır. Erkekle ilgili problemler de infertilite açısından önemlidir ve olguların yüzde 25’ini oluşturmaktadır. Bir diğer grup ise kadın ve erkeği inceleme sonucu herhangi net bir sebep bulamadığımız, açıklanamayan infertilite dediğimiz yüzde 2528 oranında seyreden durumları ifade etmektedir.
İnfertilite değerlendirmesinde yaş, oldukça önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadının yaşı arttıkça yumurtalık rezervi azalmakta ve gebelik potansiyelini önemli oranda düşürmektedir. Bu nedenle yaşa göre bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bunun dışında yumurtalık cerrahisi, ailede erken menopoz öyküsü, ileri evre bir endometriozis durumu, tüplerle ilgili problemlerin olması durumları bu incelemeyi daha erken dönemde yapmamız gerekliliğini göstermektedir. Benzer şekilde erkekle ilgili cerrahi öyküsü, testislerle ilgili bir hastalık, seksüel fonksiyon bozukluğu olduğu takdirde de değerlendirmenin daha erken yapılması uygun olmaktadır" dedi.

Nereye başvurulmalı?
Tokgöz, bir infertilite için en ideal başvurulacak yerin uzman doktorlar olduğunu belirtti. Tokgöz açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“En ideal olan bir infertilite uzmanı ya da infertilite tedavisi ile uğraşan bir uzman ile temasa geçmektir. Kadın doğum hekimleri tarafından da ayrıntılı bir şekilde infertilite değerlendirmesi yapılabilmekte olup bu değerlendirme sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşıldığında infertilite uzmanına ya da merkeze başvurulması daha uygun ve doğru bir yaklaşım olacaktır. ESOGÜ Üreme Sağlığı Merkezi olarak çiftlerimizin bütün değerlendirmelerini, tedavi süreçlerini yürütebilecek bir hizmet vermekteyiz. Tedavi sürecine ilişkin şu bilgiler verilebilir, infertilite değerlendirmesinde kişiye yönelik bir neden araştırması yapılmalıdır. Oldukça stresli olan bu sürecin stresi azaltıcı yöntemler ile sürdürülmesinin önemli olduğu bilinmelidir. Adet döngülerinin incelenip değerlendirilmesi, yumurtlama ilgili laboratuvar testleri, yumurtalık rezerv değerlendirmesinde ultrasonografik incelemeler, tiroid fonsikyonlarının incelenmesi, tüplerle ilgili tıkanıklık değerlendirmesi, rahim yapısı ve iç dokusuna ilişkin rahim filmi incelemeleri yapılmaktadır. Erkekle ilgili de sperm testleri yapılmaktadır. Yaşamsal modifikasyon öneriyoruz, zamanlı cinsel birlikteliği, sigara bırakmayı, alkol, kafein tüketiminin mümkün olduğu kadar azaltılmasını tavsiye ediyoruz. Mümkünse sebebi ortaya koymaya çalışıyoruz, sonrasında medikal ya da cerrahi işlemler süreci başlıyor. Yumurtalık uyarması için hap ve iğne tedavileri, sebebe göre ek olarak aşılama ya da daha ileri yöntem olarak tüp bebek tedavileri gerçekleştirebiliyoruz. ESOGÜ Üreme Sağlığı Merkezimizde bu konu ilgili bütün ayrıntılı değerlendirmeler ve tedavi süreçlerini titizlikle yürütmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamayı ihlal edip ruhsatız tüfek, bıçak ve balta ile yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edip ruhsatız tüfek, bıçak ve balta ...
ESO Üyeleri, üretim ve ekonomide dengeler değişecek sürece hazırlanıyor Eskişehir Sanayi Odası 'Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal)' konusunda önemli bir adım attı
YEREL HABERLER ESO Üyeleri, üretim ve ekonomide dengeler değişecek ...
Sokak kısıtlamasında motosikletle evlere içki satarken yakalandı
YEREL HABERLER Sokak kısıtlamasında motosikletle evlere içki ...
Başkan Küpeli’den Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Küpeli’den Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Ataç Ramazan Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Ataç Ramazan Bayramı'nı kutladı
Kazım Kurt: “Daha sağlıklı günler ve güzel bayramlarda buluşmak üzere”
YEREL HABERLER Kazım Kurt: “Daha sağlıklı günler ve güzel ...
Eskişehirli milli sporcu Alperen’den Avrupa’da büyük başarı
YEREL HABERLER Eskişehirli milli sporcu Alperen’den Avrupa’da büyük ...
Sanayi sektörü ekonomiye hayat vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Sanayi sektörü ekonomiye hayat vermeye devam ediyor
Başkan Ataç’tan hemşireler ve eczacılara kutlama
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan hemşireler ve eczacılara kutlama
Belediye nohut ekti, mahsul ihtiyaç sahipleri ile paylaşılacak
YEREL HABERLER Belediye nohut ekti, mahsul ihtiyaç sahipleri ile ...
Başkan Küpeli: “Engelleri birlikte aşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Küpeli: “Engelleri birlikte aşıyoruz”
Eskişehir'de 'uygun fiyatlı baklava' kuyruğu
YEREL HABERLER Eskişehir'de 'uygun fiyatlı baklava' kuyruğu
Parklarda sohbetten vazgeçemiyoruz Kenar mahallelerde kalabalıklar arasında tedbirsizce sohbet
YEREL HABERLER Parklarda sohbetten vazgeçemiyoruz Kenar mahallelerde ...
Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler Ucuz tatlı için yüzlerce kişi sıra bekledi, polis mesafe konusunda kalabalığı uyardı Herkese sadece 2 kilo baklava verildi, sabah erkenden gelip sıra bekleyenler bile oldu, sıra tartışmaları yaşandı İşletme yetkilisi Bülent Özbay: “Bugün 2 ton baklava sattık”
YEREL HABERLER Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler Ucuz tatlı ...
Bulaş riskine rağmen ucuz asma yaprağına hücum Koronayı unutup ucuz satılan asma yapraklarını almak için birbirleri ile yarıştılar
YEREL HABERLER Bulaş riskine rağmen ucuz asma yaprağına ...
Ramazan ayında binlerce kişiye ulaştı Eskişehir Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz: “Bu sayı mahallemizdeki nüfusun yüzde 50’si demek”
YEREL HABERLER Ramazan ayında binlerce kişiye ulaştı Eskişehir ...
En özel Anneler Günü etkinliği
YEREL HABERLER En özel Anneler Günü etkinliği
Oğlunun sosyalleşmesi için çini sanatını öğrenip, atölye açtı
YEREL HABERLER Oğlunun sosyalleşmesi için çini sanatını öğrenip, ...
Hırsızlık şüphelisi 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 2 kişi kovalamaca sonucu ...
Eskişehir´de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza
YEREL HABERLER Eskişehir´de kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ...
Kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Kumar oynayan 144 kişiye 644 bin lira ceza yazıldı
PTT personelinin Eskişehirli Başmüdür sevinci Eskişehir PTT Başmüdürü Tufan Üner: “Personelimiz Eskişehir’deki sistemi, şehri ve personelleri bilen birisinin başmüdür olmasına çok mutlu oldu”
YEREL HABERLER PTT personelinin Eskişehirli Başmüdür ...
Filistin için yüzlerce araç Eskişehir’de konvoy yaptı
YEREL HABERLER Filistin için yüzlerce araç Eskişehir’de konvoy yaptı
Eskişehir, Bilecik ve Kütahya´da vaka oranları düştü
YEREL HABERLER Eskişehir, Bilecik ve Kütahya´da vaka oranları düştü