Eskişehir'de, bayram arifesinde hüzünlü şehitlik ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de, bayram arifesinde hüzünlü şehitlik ziyareti

DHA

Eskişehir'de, bayram arifesinde hüzünlü şehitlik ziyareti


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf  şehit yakınları Ramazan Bayramı arifesinde Kanlıpınar ve Hava Şehitliği'nde şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.
Türk Silahlı Kuvvetleri´nin 2018 yılında Suriye'nin Afrin kentine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı´nda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege´nin annesi Gülten Ege de şehitlik ziyaretine geldi. Oğlunun mezarı başında dualar okuyan Gülten Ege, Ramazan Bayramı´nı buruk yaşadıklarını söyledi. Oğlunun o dönem şehit olan 11 asker arasında yer aldığını ifade eden Gülten Ege, "2018 yılında Afrin'de 11 şehit vardı. Onların içindeydi benim yavrum. 20 gün sonra da hemen yandaki Recep Çetin şehit oldu, o da buraya geldi. Daha önce tanımıyorduk ama şimdi kardeş gibi oldular. Ne yapayım, ne söyleyeyim yavrum? Bu soğuk taşlara sarılmak, Allah askerimizi, polisimizi, milletimizi korusun. Tırnaklarına taş değdirmesin rabbim. Öbür kafirleri de Allah bildiği gibi yapsın. Yavrularımızın başını yiyorlar. Cenabı Allah da onların başını yesin" dedi.
`BURAYA GELİNCE MUTLU OLUYORUZ´
Zeytindalı Harekatı´nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin´in babası Eyüp Çetin, neredeyse her gün oğlunun mezarına ziyarete geldiğini söyledi. Mezarlığa geldiğinde kendisini mutlu hissettiğini anlatan Eyüp Çetin, "Oğlum 2018'de Zeytindalı Harekatı´nda, Afrin'de şehit düştü. Evliydi, bir kızı var şimdi üç yaşında. Şehit düştüğünde 40 günlüktü çocuğu. Vatan sağ olsun diyelim. Bu bayram yine buruk geçecek. Arife günü geldik yine, oğlumuz yok. Vatan sağ olsun, Allah şehitliğini kabul etsin. Her bayram değil her gün, her sabah geliyoruz. Buraya gelince mutlu oluyoruz ama hüzünlü mutlu oluyoruz. Buraya gelemeyince yapamıyoruz. Her bayram olduğu gibi bu bayram da hüzünlü geçecek. Allah tüm şehit analarına, babalarına sabır versin" şeklinde konuştu.
Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi´nde yer alan Hava Şehitliği´ne ziyarete gelen şehit yakınları da mezarları temizleyip, dua okudu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-05-12 12:19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir bayramı az bulutlu ve açık hava ile geçirecek
YEREL HABERLER Eskişehir bayramı az bulutlu ve açık hava ile ...
Koronayı atlattı, hastaları için yeniden görevine başladı Virüsle savaşmaya kaldığı yerden devam eden Yoğun Bakım hemşiresi Nurcan Özer: "Artık tedbir almadan hastalarımızı rahat rahat tedavi etmek istiyoruz" “Evladınızın size dokunamaması çok acı”
YEREL HABERLER Koronayı atlattı, hastaları için yeniden görevine ...
Şehitlikte bayram öncesi duygu dolu anlar Eskişehir'deki şehitliğe bayram öncesi ziyaretler Şehit P. Uzm. Çvş. Serdar Ege’nin annesi Gülten Ege: “Soğuk taşlara sarılmak çok zor” Şehit J. Uzm. Çvş. Recep Çetin’in babası Eyüp Çetin: “Buraya gelince hüzünlü, ama mutlu oluyoruz”
YEREL HABERLER Şehitlikte bayram öncesi duygu dolu ...
Ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz: “2021’de kıvırcık modeller öne çıkıyor”
YEREL HABERLER Ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz: “2021’de ...
Onlar ömürlerini hastalara adadı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’nde 32 yıldır hemşirelik yapan Nihal Türe: “Bizler öyle bir meslek grubuyuz ki isteyerek seçmediğimiz mesleği bile canı gönülden, yürekten, vicdanla ve severek yapıyoruz” “Bizim gibi güçlü bir mesleği bir haftaya sığdırmak çok kolay değil”
YEREL HABERLER Onlar ömürlerini hastalara adadı Eskişehir Osmangazi ...
Ayakkabı tamircileri de o eski bayramları arıyor
YEREL HABERLER Ayakkabı tamircileri de o eski bayramları arıyor
Uzmanı çocuk sahibi olamayanlar için 'İnfertiliteye' kısırlık konusunda bilinmeyenleri anlattı Doç. Dr. Yavuz Tokgöz, infertilite ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Uzmanı çocuk sahibi olamayanlar için 'İnfertiliteye' ...
Kısıtlamayı ihlal edip ruhsatız tüfek, bıçak ve balta ile yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edip ruhsatız tüfek, bıçak ve balta ...
ESO Üyeleri, üretim ve ekonomide dengeler değişecek sürece hazırlanıyor Eskişehir Sanayi Odası 'Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal)' konusunda önemli bir adım attı
YEREL HABERLER ESO Üyeleri, üretim ve ekonomide dengeler değişecek ...
Sokak kısıtlamasında motosikletle evlere içki satarken yakalandı
YEREL HABERLER Sokak kısıtlamasında motosikletle evlere içki ...
Başkan Küpeli’den Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Küpeli’den Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Ataç Ramazan Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Ataç Ramazan Bayramı'nı kutladı
Kazım Kurt: “Daha sağlıklı günler ve güzel bayramlarda buluşmak üzere”
YEREL HABERLER Kazım Kurt: “Daha sağlıklı günler ve güzel ...
Eskişehirli milli sporcu Alperen’den Avrupa’da büyük başarı
YEREL HABERLER Eskişehirli milli sporcu Alperen’den Avrupa’da büyük ...
Sanayi sektörü ekonomiye hayat vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Sanayi sektörü ekonomiye hayat vermeye devam ediyor
Başkan Ataç’tan hemşireler ve eczacılara kutlama
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan hemşireler ve eczacılara kutlama
Belediye nohut ekti, mahsul ihtiyaç sahipleri ile paylaşılacak
YEREL HABERLER Belediye nohut ekti, mahsul ihtiyaç sahipleri ile ...
Başkan Küpeli: “Engelleri birlikte aşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Küpeli: “Engelleri birlikte aşıyoruz”
Eskişehir'de 'uygun fiyatlı baklava' kuyruğu
YEREL HABERLER Eskişehir'de 'uygun fiyatlı baklava' kuyruğu
Parklarda sohbetten vazgeçemiyoruz Kenar mahallelerde kalabalıklar arasında tedbirsizce sohbet
YEREL HABERLER Parklarda sohbetten vazgeçemiyoruz Kenar mahallelerde ...
Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler Ucuz tatlı için yüzlerce kişi sıra bekledi, polis mesafe konusunda kalabalığı uyardı Herkese sadece 2 kilo baklava verildi, sabah erkenden gelip sıra bekleyenler bile oldu, sıra tartışmaları yaşandı İşletme yetkilisi Bülent Özbay: “Bugün 2 ton baklava sattık”
YEREL HABERLER Tatlıcı önünde pes dedirten görüntüler Ucuz tatlı ...
Bulaş riskine rağmen ucuz asma yaprağına hücum Koronayı unutup ucuz satılan asma yapraklarını almak için birbirleri ile yarıştılar
YEREL HABERLER Bulaş riskine rağmen ucuz asma yaprağına ...
Ramazan ayında binlerce kişiye ulaştı Eskişehir Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz: “Bu sayı mahallemizdeki nüfusun yüzde 50’si demek”
YEREL HABERLER Ramazan ayında binlerce kişiye ulaştı Eskişehir ...
En özel Anneler Günü etkinliği
YEREL HABERLER En özel Anneler Günü etkinliği