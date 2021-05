Bu bayram tatlılar tepsi tepsi değil sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı Bayram tatlıları dolaplarda yerini aldı

Akraba ziyaretleri yoğun olduğu için her bayram öncesinde yapılan tepsi tepsi ev tatlıları, bu sene bayramın tam kapanmaya denk gelmesinden dolayı sadece ev halkına yetecek kadar yapıldı.

Tam kapanmayla geçecek olan Ramazan Bayramı’nda evde yapılacak olan tatlıların oranı da azaldı. Her sene akraba, eş, dostla kutlanılan bayram, bu sene sokağa çıkma yasağının olmasıyla, aileler kendi aralarında bayramlarını geçirmeyi planlıyor. Her sene bayram arifesi evlerde yapılan tatlılar, bu sene de fırınlarla buluşurken geçen senelere oranla daha az yapıldığı öğrenildi.



“Kalabalık o eski bayramlarımızı çok özledik”

Eskişehir’de yaşayan Gönül Demir isimli kadın bu sene de yiyecekleri tatlıyı evde kendisi yaptı. Bayramı her sene akrabalarıyla kalabalık bir şekilde geçirdiklerini anlatan Demir, bu sene yasakların olması sebebiyle sadece kendi ailesine yetecek kadar tatlı yaptığını söyledi. Geçen arifelerde 23 tepsi şekerpare tatlısı yaptığını söyleyen Gönül Demir, bu sene 1 tepsi yapmak durumunda kaldı. Önceki bayramların özlemini çeken ve bir an önce eski zamanlardaki günlere dönmek isteyen Demir, şu şekilde konuştu:



"Eski bayramları özledik"

“Bu sene biz de evdeyiz. Kendimize göre bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir tepsi tatlı yaptım. Bu sene pandemi olduğu için kimse gelmeyecek. Biz de bir yere gidemiyoruz. Mesela köyümüze bile gidemiyoruz ve bu durum bizi çok üzüyor. Eski bayramları çok özledik. Keşke eskisi gibi olsaydık. İnşallah bu pandemi bitecek ve eski günlerimize döneceğiz. Bunu ümit ediyoruz. Misafir gelmeyeceği için kendimize şeker pare tatlısı yaptık. Bir kilo baklava aldım, çoluk çocuk yiyelim diye. Misafir geldiği bayramlarda tepsi, tepsi yapıyorduk ve bitiyordu. Ama bu sene kimse gelmeyeceği için çok az yaptım. Normalde 2 tepsi baklava yapıyordum ve sevilerek tüketiliyordu. Şekerpareyi biz evde yapmayı daha çok seviyoruz. Eşim de evde yapılan tatlıyı daha çok seviyor. Birde evde kendi malzemelerimizle yaptığımız için içimiz rahat bir şekilde tüketiyoruz. Kalabalık o eski bayramlarımızı çok özledik. İnşallah o eski günlerimize dönüp tepsi, tepsi baklava yapıp köylerimize ziyarete gideriz. Orada dostlarımızla yer içeriz.”

