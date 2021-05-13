Eskişehir Ramazan Bayram’ında sessizliğe büründü Eskişehir’de tam kapanma gölgesinde sessiz bayram Ramazan Bayram’ında Cadde ve Sokaklar boş kaldı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Eskişehir’de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bayramda cadde ve sokakların boş kalmasına neden oldu. Korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında 28 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’ta bitecek olan tam kapanma kararının Ramazan Bayram’ına denk gelmesi nedeniyle Eskişehir’in en işlek yerlerinden olan Adalar ve Köprübaşı bölgeleri sessizliğe büründü. Buruk geçen bayramda dışarıda insanların olmaması Eskişehir halkının yasaklara uyduğunu gösterdi.

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