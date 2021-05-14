Mevsimlik işçi çadırına 'koronavirüs' karantinası

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa´dan gelen 8 kişilik ailenin kaldığı çadır, E.A. adlı kadında koronavirüs tespit edilmesiyle 10 gün karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince çadırın çevresi, güvenlik şeridi çekilerek, kapatıldı.
Şanlıurfa´dan bir süre önce mevsimlik işçi olarak Eskişehir´e gelen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 200 kişi, 1300 nüfuslu kırsal Sevinç Mahallesi´nde boş araziye çadırlarını kurdu. Bölgedeki tarım arazilerinde çalışan işçilerden 8 kişilik ailenin kaldığı çadırda yaşayan E.A. adlı kadın, önceki gün rahatsızlanarak, Eskişehir Şehir Hastanesi´ne götürüldü. Koronavirüs belirtileri üzerine E.A.´ya Covid-19 testi yapıldı. Sonucun pozitif çıkması üzerine Odunpazarı Hıfzıssıhha Kurulu, E.A. ile testleri negatif çıkan eşi ve 6 çocuğunun kaldığı çadır için 10 gün karantina kararı aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 kişilik ailenin karantinaya alınmasının ardından çadırın çevresine güvenlik şeridi çekti. Jandarma ekipleri, sık sık çadırlar bölgesinde devriye gezerken, ailenin ihtiyaçlarının 'Vefa Sosyal Destek' gruplarının yanı sıra komşularınca karşılandığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-05-14 10:14:48
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