Başkan Ataç’tan Çiftçiler Günü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Fedakar ve emektar çiftçi kardeşlerimizin, Dünya Çiftçiler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, doğal afetlerden uzak, bereketli hasatlar diliyorum” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Ataç mesajında tarımsal üretimin ve kırsal kalkınmanın önemine değinirken şu ifadelere yer verdi:

“Kadim Anadolu coğrafyası çağlar boyunca medeniyetin beşiği olduğu gibi dünyanın en verimli topraklarına da sahip oldu. Geçimini sağlamak için, topraklarımızı alın terleriyle işleyen çiftçilerimiz, yüzyıllardır bu toprakların yükünü çekiyorlar. Geldiğimiz noktada, üretim maliyetleri artarken, ürün fiyatları maliyeti karşılamada yetersiz kalıyor. Köylü, toprak ve ekosistem olguları, tarımsal üretimden dışlanıyor. Tarım alanları daralıyor, yüksek girdi maliyetleri ve üretime katılan çiftçi sayısı azalıyor. Oysa yok olmaya doğru giden tarıma, gelişme imkanı tanıyacak politikalar üretmeliyiz. Toprak bize bitmez tükenmez bir kaynak gibi görünse de, 800 milyondan fazla insanın açlık sınırının altında yaşadığını düşündüğümüzde tarımsal faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Öte yandan kentimiz Tepebaşı günümüzde, Türkiye’nin en önemli üretim noktalarından biri durumunda. Biz de kırsal kalkınmanın önemi doğrultusunda hareket ediyor ve elimizden geldiğince üreticilerimize destek veriyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, haftanın 3 günü kent halkı ile buluşuyor. Böylelikle büyük emekler ile üretilen doğal ürünler vatandaşlarımıza ulaşırken kadın üreticilerimiz de desteklenmiş oluyor. Öte yandan hizmete sunduğumuz ve 2020 yılında 565 ton ürünün muhafaza edilerek pazarlanmasını sağlayan Sakintepe Soğuk Hava Depomuz, yerel üreticilerin ürünlerini koruyabilmeleri için hizmet vermeye devam ediyor. Bu duygu ve düşünceler ile fedakar ve emektar çiftçi kardeşlerimizin, Dünya Çiftçiler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, doğal afetlerden uzak, bereketli hasatlar diliyorum.”

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