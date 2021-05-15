Kamyoneti, çekiciye yükleyerek çaldı



Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, hasarlı kamyoneti çekiciye yükleyerek çalan Ahmet U., yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Tunalı Mahallesi´nde yaşayan Hasan Yapar (53), bir süre önce kaza yaptığı 26 NF 529 plakalı kamyonetini evinin yakınındaki Ahmet Güven Sokak´a park etti. 26 Nisan günü caddeden geçerken aracın yerinde olmadığını gören Yapar, Çarşı Polis Merkezi´ne giderek şikayetçi oldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, mobese ve güvenlik kameraları görüntülerinden kamyonetin, saat 22.00 sıralarında çekiciye yüklenerek çalındığını tespit etti. Yapılan araştırmayla kamyonet, Seyitgazi ilçesinde bulundu. Kamyoneti çaldığı belirlenen Ahmet U., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasan Yapar´ın kamyoneti, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´nin otoparkına yediemin olarak bırakıldı.

'BU NASIL CESARET'

Park halindeki aracının çekiciyle çalındığını duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Hasan Yapar, "Nasıl olduğuna ben de şaşırdım. Olaydan 3-4 gün önce yine çekiciyle götürmeye çalışmışlar. Sağ olsunlar arkadaşlar söyledi. Orada yakaladık, gönderdik onları. Bir gün işe giderken bir baktım, araba yerinde yok. Araba zaten hurdaydı. Yanık, kazalı haldeydi. Acaba trafik mi çekti, diye düşündüm. Araştırdım, trafikte de yok. Polise gittim, haber verdim, şikayetçi oldum. Kameralar incelendi. Araç bir köyde çıktı. Yakalanan kişi `Ben aracı 4-5 bin liraya aldım´ demiş. Öyle bir şey de yok. Aslında üzüldüm, sonrasında araç hurda ve kullanılmaz halde olduğu için de şikayetçi de olmadım. Çekiciyle çaldıklarını öğrendiğim zaman şaşırdım. Nasıl bir cesaret, çekici bu aracın ruhsatını, sahibini görmeden nasıl alıp, götürür? Çok rahat bir şekilde, kendi arabası gibi çekiciyi yanaştır, yükle götür. Ben ona hayret ediyorum. Bizim bildiğimiz aracı trafik çektirir. Çekici olduğu zaman insanlar polis çektiriyor sanıyor. Kimse sorgulamıyor" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Bu arada, hırsızlık anı mobese ve güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Ahmet U.´nun park halindeki kamyoneti, çekiciye yüklediği ve caddeden ayrıldığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2021-05-15 11:11:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.