Başkasının bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Mihalgazi ilçesinde başkasına ait meyve bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalanan S.S., gözaltına alındı.

Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaoğlan Mahallesi´nde oturan S.S.´nin başkasına ait meyve bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. S.S., ekiplerin takibi sonucu bahçede kenevirleri sularken yakalanıp, gözaltına alındı. Bahçede yapılan incelemede şüphelinin 5 ve 30 santim arasında değişen 34 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi. Kenevir bitkileri sökülüp, imha edilirken, S.S., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-05-15 11:58:11



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