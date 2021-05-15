Jandarma yüzlerce sokak hayvanı elleriyle besledi

Ülke genelinde devam eden tam kapanma sürecinde Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri (HAYDİ), Eskişehir sokaklarında bulunan yüzlerce köpeği besledi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kısıtlamada sokak hayvanlarını aç bırakmadı. Korona virüs nedeniyle tam kapanmayla geçiren Ramazan Bayramı'nda HAYDİ, Eskişehir’in farklı bölgelerde bulunan sokak hayvanlarını beslemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. 9 gün boyunca devam eden çalışmalarda, köpeklerin yoğun olarak yaşayıp yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı yerlerdeki besleme esnasında jandarma ekipleri karşılaştıkları sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi. Bu süreçte yapılan en önemli çalışma ise Eskişehir Seyitgazi yolundaki geri dönüşüm tesisinin etrafında bulunan yaklaşık 500 köpeğe yönelik oldu. Bine yakın sokak hayvanını besleyen HAYDİ, 9 günde toplamda 5 ton mama, süt ve ekmek karışımı ile su dağıttı.

Jandarma ekiplerinin tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına su ve mama vermeye devam edeceği bildirildi.

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