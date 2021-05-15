Şeker toplamaya çıktı, Jandarma buldu

Evinden şeker toplamak için çıkan ve uzun süre kendisinden haber alınamayan otizm hastası vatandaşı jandarma ekipleri bulup ailesine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlı Atlas Mahallesi'nde meydana geldi. 12 Mayıs tarihinde saat 18.00 sıralarında evinden bisikletiyle şeker toplamak için çıkan otizm hastası 36 yaşındaki Sami F. uzun süre evine geri dönmeyince endişelenen babası İlhan F., durumu Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Hayatından endişe edilen Sami F. için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Sami F. ikamet ettiği Atlas Mahallesi'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir tarlanın içinde bulundu. Sami F. jandarmaya verdiği beyanda, havanın kararmasından dolayı yolunu kaybettiğini belirtti. Sağlık kontrolünden geçirilen Sami F. ailesine teslim edildi.

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