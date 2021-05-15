Eskişehir´de jandarma, sokak hayvanlarını 5 ton mamayla besledi

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Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını 5 ton mamayla besledi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Kent genelinde özellikle kırsal mahallelerdeki beslenme noktalarına giden timler, Ramazan Bayramı süresince yaklaşık 5 ton mama bıraktı. Ekipler, bayram boyunca yaralı sokak hayvanlarını da tedavi ettirdi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Caner AKSU

2021-05-15 13:30:12



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