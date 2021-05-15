Sahte içki üretip, Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, çiftlik evinde sahte içki ürettiği ve Hint keneviri ektiği tespit edilen N.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıılıca Mahallesi´nde N.B.´ye ait çiftlik evinde, sahte içki üretildiği ve Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla izlenen N.B.´nin çiftlik evine baskın yapıldı. Evde 3 plastik su deposu içinde 1700 litre fermantasyona bırakılmış alkol, 40 litre sahte içki, 150 litrelik kazandan yapma kaynatma kazanı, 180 litrelik plastik soğutma kabı düzeneği, alkolmetre, kağıt bardak ve plastik kova içine ekilmiş 40 kök kenevir bitkisi ile 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. N.B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-05-15 13:36:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.