Aşırı hız ölüm getirdi Kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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EskişehirAlpu yolu üzerinde takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, EskişehirAlpu İl Yolu Ağapınar Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 81 AAN 360 plakalı otomobil takla atarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada otomobilden dışarı fırlayan sürücü Ayşe Yörükoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yörükoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araç itfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlatırken, merhum Ayşe Yörükoğlu’nun bekar ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

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